Минспорт в 2022 году перевыполнил план по доходам почти на 70 процентов

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В 2022 году Министерство спорта Российской Федерации значительно превзошло план по доходам, превысив его на почти 70%, следует из отчета Счетной палаты по итогам проверки исполнения бюджета ведомства за прошлый год. Главным образом, таких результатов удалось достичь за счет возврата неиспользованных субсидий, выделенных различным организациям и юридическим лицам.

В отчетном году Минспорт перевыполнил план по доходам, перечислив в бюджет 4,6 миллиарда рублей — 169,1% от прогноза. Основная причина превышения — возврат остатков субсидий, предоставленных учреждениям и юрлицам. Расходы исполнены на уровне 96,5% (83,7 миллиарда рублей), что выше показателя 2021 года (93,2%), — отмечается в документе.

Исполняющая обязанности председателя Счетной палаты Галина Изотова указала, что недостаток в выполнении расходов в основном связан с отменой нескольких международных спортивных мероприятий, ростом цен на строительные материалы и срывом сроков проведения тендеров. Также было отмечено, что расходы по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта» составили 96,3% — два из десяти показателей не были достигнуты.

Основной объем нарушений (1,3 миллиарда рублей), выявленных в ходе проверки, связан с ведением бухгалтерского учета и отчетности. Все они были устранены в ходе проверки. Кроме того, как и в предыдущие годы, были выявлены нарушения при предоставлении межбюджетных трансфертов и субсидий юрлицам и формировании государственных заданий, — говорится в отчете аудиторов.

Отчет также указывает на то, что объем государственного задания для Федерального центра подготовки спортивного резерва был завышен на 77 миллионов рублей, так как в него были включены расходы на филиал, который не входил в структуру учреждения.

Счетная палата особо отметила выполнение Минспортом поручения президента касательно передачи регионам движимого имущества стадионов, построенных к Чемпионату мира по футболу. Аудит показал, что за 4 года было передано 45% движимого имущества на сумму 12,5 миллиарда рублей.

Ранее налоговый юрист Александр Хаминский рассказал об отрицательных последствиях идеи ЛДПР об отмене налога на доходы физических лиц для тех, кто зарабатывает менее 30 тысяч рублей в месяц. По его словам, если соответствующий законопроект будет принят, это повлечет за собой рост числа серых зарплат и других налоговых правонарушений.