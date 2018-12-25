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Игрок «Зенита» помечтал о Европе

Далер Кузяев Сергей Булкин/News.ru

Далер Кузяев

спорт [ версия для печати ]

Полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев рассказал о желании попробовать себя за рубежом.

«Я по-прежнему заинтересован в том, чтобы поиграть в европейском чемпионате», — цитирует Кузяева bobsoccer.ru.

Футболист добавил, что ему по душе чемпионаты Германии, Англии и Испании. Он подчеркнул, что перешёл бы по приглашению в любой из них и не испытывал бы никакой тревоги за это решение.

Кузяев выступает за «сине-бело-голубых» с 2017 года. До этого он играл в грозненском «Ахмате».

Как писал News.ru, Черчесов рассказал, чтороссийский футбол сделал шажок назад.


#футбол #Зенит #ДалерКузяев
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