Президент ОКР Поздняков боится оказаться в числе заражённых COVID-19

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, готова ли организация ко второй волне COVID-19.
Мы накопили большой опыт за период карантина. ОКР как организация выработала механизм противодействия эпидемии. Мы не ожидаем перехода на полный карантин, как это было в марте. Сотрудники аппарата ОКР и спортсмены пока не ставили прививку от коронавируса. К тому же процент небольшой, боюсь оказаться в числе не самых удачливых, — сказал Поздняков журналистам после заседания Исполкома ОКР.
Ранее NEWS.ru писал, что президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков подвёл итоги первого заседания Исполкома организации после пандемии коронавируса, которое состоялось 24 сентября.
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