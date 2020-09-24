Президент ОКР Поздняков боится оказаться в числе заражённых COVID-19

Мы накопили большой опыт за период карантина. ОКР как организация выработала механизм противодействия эпидемии. Мы не ожидаем перехода на полный карантин, как это было в марте. Сотрудники аппарата ОКР и спортсмены пока не ставили прививку от коронавируса. К тому же процент небольшой, боюсь оказаться в числе не самых удачливых, — сказал Поздняков журналистам после заседания Исполкома ОКР.