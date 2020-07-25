В Петербурге завершили реставрацию скульптуры на Аничковом мосту

https://static.news.ru/photo/3397c2c6-cddd-11ea-8649-fa163e074e61_660.jpg Фото: Музей Городской Скульптуры/vk.com

Скульптуру укротителя коня на Аничковом мосту в Санкт-Петербурге отреставрировали после акта вандализма в начале лета.

Как сообщает «КП-Санкт-Петербург», реставраторы соединили деформированные поводья уздечки.

В ходе детального натурного обследования с лесов обнаружили, что повод был вырван из одного авторского крепежа, который под воздействием применённой механической силы был повреждён и повис на втором креплении, — рассказали изданию в Музее городской скульптуры.

Специалисты решили сохранить авторский способ соединения фрагментов и состыковать их, заменив повреждённый латунный крепёж на аналогичный новый.

Отмечается, что скульптуры Аничкова моста уже подвергались нападениям вандалов. Люди часто забираются на них и повреждают элементы.

Четыре скульптуры укрощения коней на Аничковом мосту через реку Фонтанку в центре Санкт-Петербурга — один из самых узнаваемых символов города. Композиции были установлены на мост в 1841 году. Их автором стал Пётр Клодт. Скульптуры впечатлили императора Николая I, который приказал сделать с них копии и подарить прусскому и сицилийскому королям Фридриху Вильгельму I и Фердинанду II.

Скульптуры нередко страдают от рук вандалов. На этот раз, как сообщал NEWS.ru, разрушителями оказались несколько молодых людей, которые забрались на скульптуру и пили там пиво.