В Петербурге завершили реставрацию скульптуры на Аничковом мосту

Скульптуру укротителя коня на Аничковом мосту в Санкт-Петербурге отреставрировали после акта вандализма в начале лета.
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В ходе детального натурного обследования с лесов обнаружили, что повод был вырван из одного авторского крепежа, который под воздействием применённой механической силы был повреждён и повис на втором креплении, — рассказали изданию в Музее городской скульптуры.
Специалисты решили сохранить авторский способ соединения фрагментов и состыковать их, заменив повреждённый латунный крепёж на аналогичный новый.
Отмечается, что скульптуры Аничкова моста уже подвергались нападениям вандалов. Люди часто забираются на них и повреждают элементы.
Четыре скульптуры укрощения коней на Аничковом мосту через реку Фонтанку в центре Санкт-Петербурга — один из самых узнаваемых символов города. Композиции были установлены на мост в 1841 году. Их автором стал Пётр Клодт. Скульптуры впечатлили императора Николая I, который приказал сделать с них копии и подарить прусскому и сицилийскому королям Фридриху Вильгельму I и Фердинанду II.
Скульптуры нередко страдают от рук вандалов. На этот раз, как сообщал NEWS.ru, разрушителями оказались несколько молодых людей, которые забрались на скульптуру и пили там пиво.
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