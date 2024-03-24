Странное фото ИГИЛ, спасение Светлакова, гнев Тимати: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Рэпер Тимати, Сергей Светлаков

Военкор Юрий Котенок обратил внимание на странную деталь на фотографии предполагаемых террористов из ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), которые, по сообщениям западных СМИ, взяли на себя ответственность за теракт в «Крокусе»; оказавшийся среди очевидцев трагедии юморист Сергей Светлаков рассказал, как уже прощался с жизнью в этот страшный момент; а рэпер Тимати осудил произошедшее и призвал не поддаваться на уловки лидеров ультраправых формирований, которые пытаются посеять идеи межнациональной розни в России, — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Что не так с фотографией «игиловцев»

Военкор Котенок отметил, что на снимке боевики поднимают вверх левую руку, однако в исламе она считается «грязной». Он указал, что по мусульманским традициям при совершении «чистых» дел предпочтение отдается правой руке.

«При этом само фото (в целостном виде) не отзеркалено. Вариантов три: либо боевики каким-то образом написали арабские буквы в обратную сторону (что маловероятно), либо флаг был прифотошоплен на уже отзеркаленный снимок, либо те, кто занимался обеспечением игиловской версии, делали это в такой спешке, что допустили столь серьезный и явный косяк», — указал военкор.

Таким образом, Котенок поставил под сомнение версию о причастности боевиков ИГИЛ к теракту в подмосковном концертном зале. Соответствующие слухи стали активнее распространяться в Сети из-за того, что бойцы движения опубликовали кадры с расстрелами на следующий день после теракта. Однако версия российский властей заключается в том, что в подготовке к теракту прослеживается украинский след.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Теракт в «Крокус сити холле» в Красногорске

Видеозапись длится примерно полторы минуты. Там, предположительно, запечатлены действия террористов в «Крокусе», которые расстреливают людей и добивают раненых. Кроме того, в опубликованном ролике изначально были скрыты лица боевиков, а также искажены их голоса.

Кроме того, о причастности ИГИЛ к теракту заявляли представители американской администрации. Так, представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон призвала не искать в трагедии украинский след и уверенно обвинила участников запрещенного движения.

«ИГИЛ несет полную ответственность за эту атаку. Не было никакой причастности Украины», — заявила Уотсон.

Об этом в Белом доме сообщали практически одновременно с появлением страшного видео в Сети. Военкор Александр Коц в связи с этим отметил, что публикация этих кадров не опровергает причастность Украины к трагедии. По его мнению, действия нападавших координировали из Киева, выступая от лица радикальной исламистской группировки.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Теракт в «Крокус сити холле» в Красногорске

Как Светлаков выжил в «настоящем аду»

В беседе с журналисткой Ксенией Собчак юморист признался, что пережил в «Крокусе» настоящий ад. По его словам, стрельба раздавалась всего в нескольких метрах от него и его спутников. Вместе с другом и племянницей они занимали места в ложе над входом, через который зашли террористы.

«Дальше с несколькими ребятами мы решили забаррикадировать входы в наш коридор: стулья, диваны <...>. Тут был, наверное, самый страшный момент — звуки стрельбы затихли, и через паузу дверь в коридор, напротив которой были мы с другом и моей племянницей Машей, начали взламывать. Наверное, все в коридоре попрощались с жизнью <...>. Дверь снесли быстро — это оказались зрители, бегущие люди искали выход», — рассказал Светлаков.

Артист добавил, что многим посетителям все же удалось собраться и отложить панику. Когда появилась возможность покинуть ТЦ, то все спускались по лестнице в тишине, а женщины разувались, чтобы не создавать лишнего шума каблуками.

Светлаков сразу после спасения сообщил поклонникам, что был в «Крокусе» в момент трагедии. Он успокоил фанатов и выразил соболезнования, добавив, что «это был ужас». Известно, что в результате трагедии погибли 137 человек, еще более 150 получили повреждения различной степени тяжести.

Что так разозлило Тимати в реакции на теракт

Рэпер одним из первых знаменитостей отреагировал на произошедшее, он осудил теракт, выразил соболезнования родственникам погибших и выступил против притеснения таджиков. Тимати призвал не поддаваться на уловки лидеров ультраправых формирований, которые на фоне трагедии пытаются распространить в России идеи межнациональной розни.

«Мы — межнациональная и межконфессиональная страна. Так было, так есть и так будет. Со времен СССР мы жили бок о бок с разными национальностями, жили все вместе: строили дома, сажали деревья, рожали детей, отправлялись на войну, праздновали праздники. Не оставьте возможность заказчикам этих преступлений раскачать межнациональную ситуацию внутри нашей страны», — сказал артист.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Теракт в «Крокус сити холле» в Красногорске

Об этом он заявил после того, как в МВД сообщили, что подозреваемые в нападении оказались выходцами из Таджикистана. Рэпер добавил, что среди таджиков есть множество хороших людей.

По данным SHOT, уроженцы Таджикистана жили в апарт-отеле «Окружной», вели себя спокойно и были приветливы с персоналом.

В числе подозреваемых оказались 37-летний Махмадрасул Насридинов, 51-летний Ривожидин Исмонов, 21-летний Шохинджонн Сафолзода и 29-летний Рустам Назаров.

Как подтвердил президент России Владимир Путин, четверо террористов были задержаны в Брянской области на границе с Украиной. Один из них во время допроса сообщил, что за участие в расстреле людей ему должны были заплатить 500 тысяч рублей, но он успел получить половину суммы.

После трагедии в Подмосковье Путин также провел переговоры с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном. Они договорились, что спецслужбы обоих государств усилят совместную работу по борьбе с терроризмом, стороны также условились о расширении контактов и координации на уровне профильных ведомств по этому вопросу.

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