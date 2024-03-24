Папа римский молится за погибших при теракте в «Крокусе»

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Теракт в «Крокус Сити Холле»

Папа римский Франциск сообщил, что будет молиться за жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Произошедшее он назвал трагедией. Понтифик также отметил, что будет молиться за то, чтобы Господь изменил сердца тех, кто совершил эти бесчеловечные действия, передает пресс-служба Святого престола.

Молюсь за жертв зверского теракта, совершенного в Москве. Пусть Господь примет их души в своем царстве в мире и успокоит их близких. Пусть изменит сердца тех, кто совершает эти бесчеловечные действия, оскорбляющие Бога, который наказал не убивать, — сообщил папа римский.

Понтифик провел праздничную мессу в Вербное воскресенье на площади Святого Петра. Он также призвал молиться за людей, которые страдают от войн, и предупредил об опасности усугубления страданий.

Ранее творческое объединение «Жить» выпустило обновленную версию одноименной песни композитора Игоря Матвиенко в память о погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». В клипе композицию исполняют Григорий Лепс, Полина Гагарина, Александр Ф. Скляр, Владимир Кристовский из группы Uma2rmaН, Светлана Назаренко из «Города 312», Кети Топурия из «А’Студио» и многие другие знаменитости.