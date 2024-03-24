Песня «Жить» вышла в новой версии в память о жертвах теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Творческое объединение «Жить» выпустило обновленную версию одноименной песни композитора Игоря Матвиенко в память о погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». В клипе, опубликованном в VK Video, композицию исполняют Григорий Лепс, Полина Гагарина, Александр Ф. Скляр, Владимир Кристовский из группы Uma2rmaН, Светлана Назаренко из «Города 312», Кети Топурия из «А’Студио» и многие другие знаменитости.

Видеоряд клипа актуализировали кадрами террористической атаки на «Крокус Сити Холл». Впервые песня «Жить» была выпущена в 2016 году в память о погибших в результате катастрофы самолета A321 над Синайским полуостровом.

Певец SHAMAN в день общенационального траура по погибшим в «Крокус Сити Холле» выпустил песню «Реквием 22.03.24» по мотивам трагедии. По словам певца, таким образом он решил почтить память всех жертв теракта. Перед этим исполнитель также заявил, что готов оплатить похороны каждого погибшего и взять на себя расходы на лечение пострадавших в Красногорске.

Владельцы «Крокус Сити Холла» ранее заявили, что концертная площадка будет восстановлена. В компании «Крокус Интернешнл» выразили соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.