Террористы из «Крокуса» оказались иностранцами Волк: подозреваемые в атаке на «Крокус Сити Холл» оказались иностранцами

Четверо подозреваемых в совершении теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» являются иностранцами, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале. По ее словам, информация о том, что они получили гражданство России, не соответствует действительности.

В ряде Telegram-каналов и соцсетях сегодня были распространены утверждения, что четверо подозреваемых в совершении теракта 22 марта в «Крокус Сити Холле» <...> являются гражданами России. Данные сведения не соответствуют действительности. Все они являются иностранными гражданами, — написала Волк.

Волк добавила, что сейчас миграционные подразделения МВД и ФСБ России уточняют основания и продолжительность их пребывания в России. По ее словам, сотрудники правоохранительных органов также устанавливают адреса их фактического проживания и другие значимые обстоятельства. Она призвала журналистов и блогеров не распространять непроверенную информацию.

Telegram-канал «112» со ссылкой на свои источники ранее сообщил, что все предполагаемые террористы, задержанные по подозрению в атаке на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, якобы являются гражданами РФ. Авторы утверждали, что они приехали из ближнего зарубежья, но успели получить российские паспорта.