«Так было, так будет»: Тимати высказался о теракте в «Крокусе» Тимати призвал не поддаваться межнациональной вражде из-за теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Тимати

Рэпер Тимати осудил теракт в «Крокус сити холле» и выразил соболезнования семьям и родственникам погибших. Кроме того, артист в Instagram (деятельность соцсети в России запрещена) призвал не поддаваться на уловки лидеров ультраправых формирований, которые на фоне трагедии пытаются распространить идеи межнациональной розни в России.

Мы — межнациональная и межконфессиональная страна. Так было, так есть и так будет. Со времен СССР мы жили бок о бок с разными национальностями, жили все вместе: строили дома, сажали деревья, рожали детей, отправлялись на войну, праздновали праздники. Не оставьте возможность заказчикам этих преступлений раскачать межнациональную ситуацию внутри нашей страны, — заявил музыкант.

Тимати напомнил, что негодяев хватает среди представителей любых национальностей. Среди таджиков, подчеркнул он, есть множество хороших людей. Речь идет о том, что подозреваемые в нападении оказались выходцами из Таджикистана.

Ранее продюсер Яна Рудковская задалась вопросом, почему в ТРЦ «Крокус Сити Холл», где произошел теракт, не оказалось ни одного вооруженного охранника. Женщина констатировала, что сама проводит много мероприятий, в том числе в «Крокусе», и что она платила немалые деньги за обеспечение безопасности присутствующих.

До этого юморист Сергей Светлаков признался, что пережил в концертном зале «Крокус Сити Холл» «настоящий ад». В беседе с журналисткой Ксенией Собчак артист рассказал, что стрельба раздавалась всего в нескольких метрах от него и его спутников. Вместе с другом и племянницей они занимали места в ложе, над входом, через который зашли террористы.