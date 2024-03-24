Военкор указал на странную деталь на фото террористов из «Крокуса» Военкор Котенок: фото предполагаемых террористов из ИГИЛ может быть фейком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военкор Юрий Котенок обратил внимание на странную деталь на фото предполагаемых террористов из ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), устроивших атаку на «Крокус». По его словам, на снимке террористы поднимают вверх левую руку, однако в исламе левая рука считается «грязной». Котенок отметил, что по мусульманским традициям при совершении «чистых» дел предпочтение отдается правой руке.

При этом само фото (в целостном виде) не отзеркалено. Вариантов три: либо боевики каким-то образом написали арабские буквы в обратную сторону (что маловероятно), либо флаг был прифотошоплен на уже отзеркаленный снимок, либо те, кто занимался обеспечением игиловской версии, делали это в такой спешке, что допустили столько серьезный и явный косяк, — пишет военкор.

Таким образом, он поставил под сомнение версию о возможной причастности к теракту запрещенной организации.

Ранее военкор Александр Коц заявил, что публикация видео атаки террористов на «Крокус Сити Холл» на ресурсах ИГ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) не опровергает причастность Украины. По его мнению, действия нападавших координировали из Киева, выступая от лица радикальной исламистской группировки.