Сергей Зверев: зачем стилист Пугачевой усыновил ребенка и защищал Байкал Изучим биографию стилиста, узнаем, насколько Сергей Зверев успешен в личной жизни и чем занимается сейчас

Фото: Артес Соболев/NEWS.ru

Сергей Зверев

В этом году Сергей Зверев отмечает 60-летие. Как простой парень завоевал титул чемпиона Европы и мира по парикмахерскому искусству, как ему удалось стать певцом и артистом, чем занимается сейчас, расскажем в этой статье.

Через тернии к звездам: Сергей Зверев в молодости

Сергей Зверев родился в рабочем поселке Култук Иркутской области, который расположен на озере Байкал. Он появился на свет 16 июля 1963 года в семье Анатолия Андреевича и Валентины Тимофеевны Зверевых. Отец работал механиком на предприятии «Автовнештранс», а мать — технологом на местном комбинате. У пары подрастал старший сын — годовалый Саша. Дети много времени проводили у бабушки и тети в бурятском селе Гужиры, в большом деревянном доме с видом на реку Иркут (приток Ангары. — NEWS.ru).

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости Сергей Зверев в молодости

Когда мальчику не было и четырех лет, его отец погиб в автокатастрофе. Через некоторое время его мать вышла замуж во второй раз. Семья переехала в Усть-Каменогорск — крупный город на востоке Казахстана. Взрослые надеялись поправить материальное положение и получить квартиру. Но им не удалось сразу реализовать задуманное. Несколько лет они вчетвером жили в комнате площадью 19 квадратных метров в доме без санитарных удобств. Позже вопрос с жильем решился. Теснота не помешала Сергею заниматься творчеством: придумывать стрижки, шить, делать макияж маме и ее подругам. После окончания восьмого класса юноша поступил в профессионально-техническое училище, в котором осваивал сразу три специальности: парикмахерское искусство, декоративная косметика и дизайн одежды. В то время Зверев активно участвовал в различных профессиональных конкурсах, радуя своими успехами педагогов и руководство училища. В 1980 году Сергея призвали в Советскую армию. Он служил в войсках ПВО в Польше, когда в этой стране ввели военное положение. Старший сержант Зверев был заместителем командира взвода, а также возглавлял комсомольскую организацию. Во время службы в армии Сергей вступил в ряды КПСС.

Сергей Зверев: биография суперзвезды моды

После возвращения из армии Зверев не стал менять работу. Он развивался в профессии стилиста, посещал важные события в мире красоты. Вскоре Сергея заметила Долорес Кондрашова — тренер сборной команды Советского Союза по парикмахерскому искусству — и пригласила его в Москву. Зверев не сразу согласился переехать в столицу. Мастеру трудно было покинуть Усть-Каменогорск, где он пользовался большой популярностью. Однако Сергей понимал, что ему необходимо расти, а для этого придется расстаться с комфортной жизнью в родном городе. Амбициозный провинциал отправился завоевывать столицу. Зверев работал в салоне Долорес Кондрашовой, который посещали многие звезды эстрады, театра, кино и ТВ. Первой клиенткой парикмахера стала телеведущая Татьяна Веденеева. В скором времени помимо нее к нему начали ходить Валерий Леонтьев, Людмила Гурченко, Борис Моисеев, Ирина Понаровская Лайма Вайкуле и другие знаменитости.

В 1990-х Сергей Зверев продолжал повышать уровень профессионального мастерства. Он поехал в Европу, чтобы учиться у мировых тренеров по парикмахерскому искусству Роберта Вельнера (Австрия), Вернфрида Штеммера (Германия), Николя Эндриса (Франция). Вернувшись из Парижа в Москву, Зверев занял кресло арт-директора компании «Wella-Долорес». Он создавал новые техники окрашивания, разрабатывал модели стрижек и причесок. В этот период Сергей стал суперзвездой моды, завоевав в упорной борьбе звания:

вице-чемпиона Европы по парикмахерскому искусству в 1996 году,

абсолютного чемпиона Европы по парикмахерскому искусству в 1997 году,

чемпиона мира по парикмахерскому искусству в 1998 году.

Фото: К. Карташян/РИА Новости Сергей Зверев

Вместе с предпринимателем Русланом Байсаровым Зверев открыл свой первый салон красоты в Центре международной торговли в Москве. В дальнейшем последовали и другие проекты: Celebrity в ТЦ «Шереметьевский» и «Сергей Зверев» на Тверской-Ямской улице.

В конце 1990-х Сергей стал первым в России топ стилистом мирового уровня. Он создавал total look — продуманный до мелочей образ. В интервью Алене Жигаловой на YouTube канале «Алёна, блин!» он раскрыл, как добился успеха.

«Мир моды требует развития. Надо быть начеку. Парикмахерское искусство — это очень мало. Замкнутый круг. Надо быть кем-то большим», — рассказал стилист.

Позже Сергей Зверев становится личным стилистом Аллы Пугачевой. Примадонна высоко оценила артистизм парикмахера и посоветовала ему заняться вокалом. «Алла вообще изменила всю мою жизнь. Просто одним махом», — так Сергей Зверев говорил о роли певицы в его карьере и жизни в интервью Алёне Жигаловой.

В 2006 году мастер по стилю выпустил первый клип на песню «Алла», в котором снялся вместе со своей музой Аллой Пугачевой. Видеоролик понравился зрителям. Первый успех окрылил Сергея. В том же году появился его первый альбом «Ради тебя». Помимо этого, Зверев сыграл одну из ролей в фильме «Папараца». Артистическая карьера топ стилиста стремительно развивалась. За пятнадцать лет (с 2006 по 2021 год) Сергей Зверев:

Записал два альбома («Ради тебя» в 2006-м и «Звезда в шоке» в 2007-м) и семь синглов (в 2014-м — «Chanel от сглаза», «Две родных души», в 2019 году — «Суперзвезда», в 2020 году — «Птичка», «Новогодний бал», в 2021 году — «Обыкновенный день», «Таежная, озерная, степная!». За композицию «Давай я тебя раздену!» получил специальный приз на вручении ежегодной Русской премии на RU.TV.

Принимал участие в съемках десяти фильмов и сериалах, в которых сыграл в основном самого себя (в 2006-м году -«Парараца» и «Мечта Алисы», в 2007–2008 годах — «В ожидании чуда», «Любовь — не шоу-бизнес», в 2006–2009 годах — «Клуб», в 2009 году — «Как казаки...», в 2010 году — «Новогодние сваты», в 2011 году — «Самый лучший фильм З-ДЭ», в 2012 году — «Красная шапочка» и «Новые приключения Алладина», в 2013-м году — «СашаТаня»). Играл в мюзикле Людмилы Гурченко «Бюро счастья» (роль стилиста).

Написал и опубликовал автобиографическую книгу «Звезда в шоке» (2015 год).

Участвовал в качестве ведущего в реалити-шоу «Звезда в кубе» на MTV и «Полный Фэшн&Full Feshn» на МУЗ ТВ (снимался со своим приемным сыном и полным тезкой Сергеем Зверевым, запустил в народ фирменную фразу «Звезда в шоке»), вел программу «Звезды в моде» на RU.TV.

Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Pres Сергей Зверев

Неудачные браки и приемный сын: личная жизнь Сергея Зверева

В 1995 году Зверев попал в ДТП и сильно повредил лицо. Чтобы устранить шрамы и другие дефекты, стилисту сделали несколько пластических операций. Но этого было недостаточно. Звереву пришлось также начать делать себе макияж. На мероприятия он надевал яркие и экстравагантные наряды, ботинки на платформе, крупные украшения. В обычной жизни артист предпочитал классическую одежду.

Сергей Зверев был женат четыре раза. Но все браки закончились разводами. Стилист был слишком погружен в работу, часто уезжал по делам, что могло негативно сказываться на отношениях.

В 1996 году Сергей Зверев забрал из иркутского детского дома на усыновление трехлетнего мальчика. Воспитатели учреждения предупредили мужчину о том, что ребенок болен и вряд ли переживет свое пятилетие. Приемный отец увез сына Сережу (имя ему дали сотрудники детдома. — NEWS.ru) в Москву. Зверев приложил немало сил, чтобы вылечить мальчика от многочисленных недугов. Он заботился о сыне, старался не расставаться с ним надолго и даже брал с собой на публичные мероприятия. Мать Зверева Валентина Тимофеевна помогала ему с воспитанием мальчика. После окончания школы сын Сергея решил не продолжать учебу.

Фото: Роман Кульгускин/РИА Новости Сын Сергея Зверева

Зверев устроил его на позицию диджея в частном отеле своих друзей в Коломне, но он долго там не проработал. Юноша заявил о своем намерении жениться, но отец не одобрил выбор невесты. Тогда сын решил иначе добиться желаемого и заработать деньги на ТВ. Он принял участие в телешоу Андрея Малахова «Прямой эфир». Сын Сергея Зверева обвинял отца в неискренности, рассказывал о нем гадкие вещи. «Деньги победили, потому что платили хорошие гонорары. Ему говорили так: „Если ты скажешь вот это, будет столько, а если скажешь вот это, чего не было, но надо сказать, это будет гораздо больше“. И он соглашался», — так комментировал ситуацию сам Зверев. Опровергая обвинения всех причастных к этому скандалу, Сергей рассказал в интервью Андрею Малахову, что спас умирающего ребенка и любил его как родного. «Очень сложно было отпустить, но надо было отпустить. Мы боролись до последнего», — говорил позже артист в интервью с Аленой Жигаловой о причинах, почему он перестал общаться с сыном.

Зверев не обижается на юношу, объясняя его поступки плохой наследственностью. При этом он не упускает случая рассказать о природных талантах молодого человека и переживает, что Сергей-младший напрасно растрачивает свою жизнь.

Защита Байкала и старт политической карьеры: Сергей Зверев сейчас

Несмотря на успех в столице, Сергей Зверев никогда не забывал о своей малой родине — городе Култук на Байкале и селе Гужиры на реке Иркут. Он регулярно участвовал в благотворительных мероприятиях, помогал нуждающимся, поддерживал местные организации по защите природы. Сергей резко выступал против загрязнения самого глубоководного озера на планете Земля. В 2019 году Зверев три дня подряд проводил одиночный пикет на Красной площади в Москве, протестуя против незаконного строительства завода по производству бутилированной воды в природоохранной зоне. Звезду задержали и оштрафовали на 15 тысяч рублей (после обжалования сумма штрафа была снижена до 10 тысяч рублей). Событие приобрело широкий общественный резонанс. В итоге стройку закрыли.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Сергей Зверев

В 2021 году Сергей Зверев был включен в партийный список Российской экологической партии «Зелёные» и выдвинут кандидатом в депутаты в Государственную Думу от Бурятии на очередных выборах в нижнюю палату Федерального Собрания. Для победы артисту не хватило одного голоса. Однако Сергей заявил, что был готов к такому результату, так как хорошо знаком с местными порядками. Статус кандидата помог ему решить много вопросов, связанных с поджогом лесов, уборкой стихийных свалок, захватом прибрежных территорий. Несмотря на поступающие ему угрозы, артист не намерен останавливаться на достигнутом.

В 2021–2022 годах по экономическим причинам Сергей Зверев был вынужден закрыть бизнес в Москве, включая знаменитый салон красоты на Тверской-Ямской улице. «Король гламура» сосредоточился на концертной деятельности, звукозаписи своих песен и съемках клипов. В 2021 году он выпустил альбом Green, за ним последовали сборники Juicy Jungle (2022 год), Blue, Black, «Странник», «Ямайе», «Без макияжа», «Fashion Дива», «Каменное Сердце».

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