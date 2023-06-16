Россиянкам рассказали, какие украшения вышли из моды Дизайнер Керимова назвала пластиковые украшения вышедшими из моды

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Украшения из пластика вышли из моды, их место заняла классика, рассказала дизайнер Аника Керимова. В разговоре с «Газетой.Ru» она отметила, что в этом сезоне можно спокойно смешивать золото и серебро в одном образе. Кроме того, россиянкам, которые хотят следовать трендам, стоит отказаться от узких солнцезащитных очков. Вместо них лучше приобрести «авиаторы», вайфаеры, круглые черные пластиковые или золотые металлические оправы.

Некогда модные украшения из пластика отошли на второй план, и теперь им предпочитают классические украшения из смешанных металлов. Нет необходимости выбирать между золотом и серебром — смело смешивайте их в единый ансамбль, — подчеркнула эксперт.

Популярные в прошлых сезонах ободки и повязки на голову тоже лучше убрать в шкаф. Стоит отдать предпочтение акцентным заколкам или пушистым резинкам в стиле 90-х. Керимова уточнила, что тренд на крошечные сумки тоже исчез. Вместо них рекомендуется выбирать большие и практичные сумки с минималистичным дизайном, которые вместят все необходимое. Кроме того, лучше пополнить коллекцию классических ремней — ремни-цепочки в этом сезоне будут неактуальны, заключила дизайнер.

Стилист Владислав Лисовец ранее рассказал, что главным трендом предстоящего лета будет стиль кантри. Он посоветовал носить вязаные вещи, одежду из льна и кружева, джинсы или мини-юбки, а также более жесткую обувь, например ботинки или казаки. Также Лисовец призвал россиян обратить внимание на различные аксессуары, которые делают основной акцент на образе.