«Много открытого тела»: стилист Лисовец назвал главные модные тренды лета Стилист Лисовец назвал кантри-стиль модным трендом предстоящего лета

Фото: shutterstock.com

Предстоящим летом главным трендом является кантри-стиль, в моде будет много открытого тела, заявил NEWS.ru стилист Владислав Лисовец. Он посоветовал носить вязаные вещи, одежду из льна и кружева, джинсы или мини-юбки, а также более жесткую обувь, например ботинки или казаки. Также Лисовец призвал россиян обратить внимание на различные аксессуары, которые делают основной акцент на образе.

В моде будет много открытого тела. Всевозможные принты миксуем между собой. Можно злоупотреблять аксессуарами, сейчас они делают основной акцент в образе: очки в стиле 2000-х, 70-х. Много всего плетеного: вязаные майки, жакеты, сумки, то есть такой кантри-стиль, деревенский. Это абсолютный тренд, все изо льна и кружева, соломенные шляпы, сумки, бейсболки. Все, что откидывает нас в деревню, — отметил Лисовец.

Стилист добавил, что в последнее время цвета в моде особо не меняются. При выборе летних вещей Лисовец посоветовал обращать внимание на фактуру и силуэт, а не на цвет.

В этом году они поспокойнее, даже если розовый, голубой, салатовый, то все равно очень приглушенные. Я бы не назвал цвет, который сейчас не стоит носить. Оттенки абсолютно разные, главное — обращать внимание на фактуру и силуэт вещи, а не на цвет, — подчеркнул Лисовец.

Ранее стилист Анна Орлова рассказала, что правильно подобранная обувь и сумка являются ключевыми элементами в создании образа летом 2023 года. По ее словам, основными трендами станут сумки в форме полумесяца и обувь на различных ремешках и шнуровке.