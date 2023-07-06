«Страшное время»: выпускницы СПбГУ устроили пикет в поддержку Милашиной Выпускницы журфака СПбГУ устроили пикет в поддержку Милашиной

Фото: Сергей Бабинец/ТАСС

Выпускницы журналистского факультета Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) устроили пикет у здания юрфака в поддержку корреспондента и автора «Новой газеты» Елены Милашиной, которая была избита 4 июля в Грозном. Как заявили в беседе с «Подъемом» сами девушки, они сожалеют, что выпускаются в такое «страшное время». Их возмутило, что преступление против журналиста в России остается безнаказанным.

Произошло нападение на Елену, поэтому мы решили выступить в ее поддержку. Это яркая иллюстрация того, как сейчас относятся к независимому слову и правде. Очень надеемся на справедливое расследование дела Милашиной и Немова. Мне лично очень жаль, что мы выпускаемся в такое страшное время, — сказала одна из студенток.

По ее словам, большинство людей поддержали акцию и интересовались у девушек, что произошло с Милашиной. Выпускницам пришлось прекратить пикет после сообщения о том, что за ними выехал ОМОН.

Ранее Следственный комитет РФ в Чечне завел уголовное дело в связи с нападением на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова на территории республики. Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике Виталий Волков доложил об этом председателю СКР Александру Бастрыкину. Уголовные дела были заведены по статьям об умышленном причинении вреда здоровью средней и легкой тяжести.

4 июля около пяти часов утра по дороге из аэропорта автомобиль с Милашиной и Немовым заблокировали три машины. Вооруженные люди вывели их из салона и избили, в том числе ногами по голове. Журналистку и адвоката впоследствии госпитализировали.