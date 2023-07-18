В ГД объяснили, кого коснется законопроект о переобучении военнослужащих Картаполов заявил, что военнослужащие-инвалиды смогут пройти бесплатную переподготовку

Фото: duma.gov.ru

Российские военнослужащие, ставшие инвалидами, смогут пройти профобучение и получить другую специальность, заявил депутат Госдумы Андрей Картаполов, комментируя NEWS.ru соответствующую инициативу парламента. Он добавил, что законопроект не касается психологических и медицинских аспектов, поскольку такая помощь оказывается в рамках действующего законодательства.

Законопроект о том, что военнослужащие смогут бесплатно пройти переподготовку очень важен, поэтому мы его и поддержали. Он позволяет нашим ребятам, которые получили травмы и стали инвалидами, пройти профобучение и получить другую востребованную, нужную специальность, стать полноценным членом общества. Законопроект коснется не только тех, кто получил увечья в бою, ведь разные случаи бывают, — рассказал Картаполов.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, что участники СВО смогут бесплатно пройти обучение по наиболее востребованным специальностям, а принявшие их в штат работодатели будут получать субсидии за трудоустройство. Также эта возможность будет предусмотрена для членов семьи погибших участников спецоперации.