Участников СВО бесплатно научат новым профессиям Мишустин подписал распоряжение о бесплатном переобучении участников СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ во время выполнения задач СВО

Участники СВО смогут бесплатно пройти обучение по наиболее востребованным специальностям, а принявшие их в штат работодатели будут получать субсидии за трудоустройство, передает Telegram-канал правительства России. Также эта возможность будет предусмотрена для членов семьи погибших участников спецоперации. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Граждане, участвовавшие в специальной военной операции, смогут пройти бесплатное обучение или получить дополнительное профессиональное образование по наиболее востребованным специальностям, а работодатели будут получать субсидии за их трудоустройство, — говорится в сообщении.

Субсидия по трудоустройству будет равна трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и умноженным на количество трудоустроенных. Эти выплаты будут начисляться в течение полугода: первый платеж поступит спустя месяц после трудоустройства, второй — через три месяца, третий — через шесть месяцев.

Для участия в программе переобучения участник СВО должен обратиться в центр занятости, а затем подать заявление в Социальный фонд для выплаты субсидий. Организовывать переобучение будут Институт развития профессионального образования, Российская академия народного хозяйства и государственной службы и Томский государственный университет.

Ранее сообщалось, что с 1 июля в российских поликлиниках начнут работать кабинеты психологов. Такое решение были принято Минздравом для приближения специализированной психологической помощи участникам СВО, вернувшимся из мест боевых действий,.