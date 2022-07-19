«Я в вагине»: Жигалова предложила Джарахову поменять слова в песне Жигалова высмеяла Джарахова за его вечеринки с вагинами

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Журналистка Алена Жигалова

Журналистка Алена Жигалова рассказала о вечеринке, которую провел блогер Эльдар Джарахов по случаю своего 28-летия в Москве. Мероприятие было посвящено «тематике вагины», и всё в заведении было обставлено предметами, похожими на женские половые органы. В эфире YouTube-шоу «Алена, блин!» Жигалова заявила, что исполнителю нужно по такому случаю заменить припев своей известной песни «Я в моменте».

Тематика вечеринки была максимально странной, потому что ею стала вагина. Все в этот вечер было в вагинах. На подушках, которые были разложены по всему этому заведению, где он отмечал, было написано «Сядь мне на лицо», кругом были какие-то резиновые вагины, и все было в этой стилистике. Это просто треш. Тот случай, когда Джарахову надо петь не «Я в моменте», а «Я в вагине», господи прости, — отметила она.

Также журналистка вспомнила и об отъезде Джарахова из России на фоне спецоперации на территории Украины. Она подчеркнула, что тот улетел в Дубай в феврале со словами о том, как ему больно, как он не может здесь находиться, однако после он вернулся в Россию уже без громких заявлений и озвучивания своей позиции. Жигалова считает, что это лицемерный поступок.

В общем, удивительно то, что человек, который недавно рыдал и пребывал в депрессии, не зная, как ему дальше жить, уже через месяц веселится и устраивает вечеринки с вагинами, — подметила она.

Ранее российская эстрадная певица Лолита Милявская отреагировала на слухи о том, что она эмигрировала в Болгарию. По словам артистки, она никогда об этом не задумывалась, поскольку очень благодарна стране за то, чего добилась.