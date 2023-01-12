Малахов и военкоры получили премии правительства

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и советник в руководстве государственной телевизионной компании «Телеканал «Россия»» Андрей Малахов

Премьер-министр России Михаил Мишустин вручил премии правительства в области средств массовой информации за 2022 год корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному, основателю Telegram-проекта WarGonzo Семену Пегову, телеведущему Андрею Малахову и другим представителям СМИ. Церемония вручения прошла в зале наград Дома правительства.

Малахов пообещал разделить награду со студентами факультета журналистики МГУ.

Мы решили, что так как к этой премии полагается какое-то денежное вознаграждение, <...> отдать эти деньги молодым журналистам. Потому что вспоминаю свою молодость, МГУ, комнату 608, постоянное голодное юношество, когда вроде бы нужно идти учиться, а все мысли еще о еде. <...> Самым лучшим студентам факультета журналистики мы объявим персональную премию и передадим эти деньги, чтобы поддержать молодых талантливых журналистов, которые будут представлять будущее нашей страны, — сказал он.

Награды за вклад в развитие СМИ удостоились также сотрудники «Детского радио» и «Авторадио». Кроме того, правительственная премия была посмертно присуждена Владимиру Сунгоркину, который на протяжении 30 лет возглавлял «Комсомольскую правду». Всего премии правительства в области средств массовой информации удостоились 20 представителей СМИ.

В конце декабря президент России Владимир Путин вручил награды военному корреспонденту Семену Пегову и главному редактору RT Маргарите Симоньян. Они удостоились ордена Мужества и ордена Почета соответственно.