В Кремле оценили законопроект о застройке близ Байкала Песков: депутаты должны разъяснить инициативу о застройке в экологической зоне Байкала

Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопросы касательно законопроекта, позволяющего осуществлять строительство в экологической зоне Байкала, необходимо адресовать депутатам, чтобы те аргументировали свою инициативу. Он заявил о непререкаемом приоритете экологической безопасности озера, передает ТАСС.

Сейчас нужно адресовать вопросы народным избранникам, которые ведут работу, экспертам в Госдуму, чтобы они нормально разъяснили аргументацию, потому что, конечно, есть непререкаемый приоритет экологической безопасности Байкала, — сказал представитель Кремля.

При этом Песков привел слова главы российского государства Владимира Путина о том, что любые природоохранные зоны не должны быть запретными зонами для людей.

Должен развиваться туризм, люди должны этим пользоваться, но таким образом, чтобы не наносить вред окружающей среде. Поэтому сейчас, пока эта работа ведется на уровне Государственной думы, должны объясняться именно там, — заявил он.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов призвал запретить в России цветной пластик, поскольку он наносит огромный вред окружающей среде. Депутат отметил, что от такого вида упаковки уже отказались во многих странах.