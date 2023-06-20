Нина и Алексей Пушковы — о 45 годах семейной жизни, Березовском и книгах Нина Пушкова рассказала о знакомстве с супругом, актерской профессии и своих книгах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Алексей Пушков и и его супруга Нина Пушкова

Сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, автор и ведущий программы «Постскриптум» (ТВ Центр) Алексей Пушков и его супруга — актриса, писатель, член Союза журналистов России Нина Пушкова ответили на вопросы NEWS.ru о семейной жизни и творчестве. В рамках книжного фестиваля «Красная площадь» Издательский дом «Аргументы недели» представил книги Нины Пушковой «Роман с Постскриптумом», «Богиня победы», «Эликсир бессмертия» и «На рубеже». В 2016-м за первое произведение автор получила Бунинскую премию.

Как познакомилась Нина и Алексей Пушковы

Нина Пушкова:

— Мне совершенно по-другому представлялась моя судьба. Сразу после окончания театрального я снялась в советско-чилийском фильме «Ночь над Чили», затем последовало приглашение в фильм «Обыкновенное чудо» (сыграла фрейлину). А что такое обыкновенное чудо — это подарок судьбы начинающей артистке. Все помнят, какой блистательный актерский состав подобрал Марк Захаров в фильм. Одно присутствие рядом с великими — это уже школа мастерства.

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Я вспоминаю первый съемочный день. На съемочной площадке находятся Евгений Леонов, Олег Янковский, Марк Захаров, Ирина Купченко, Андрей Миронов — все звезды российского кино сразу! Я появилась в павильоне в костюме фрейлины. На голове у меня была целлулоидная шляпа с цветами, как клумба, а под платьем куча нижних юбок. Мой наряд громко шуршал. И когда я вошла, производя шум и шорох, все разом повернулись ко мне. Я так смутилась от того, что все меня разглядывали, что решила пошутить: «В прошлом веке, когда девушки сталкивались со столькими известными персонами, они падали в обморок. И им давали понюхать ароматические соли». «Так что же вы не падаете?» — тут же парировал Олег Янковский, игравший волшебника. «Боюсь, что у вас нет ароматической соли!» — воскликнула я. И все засмеялись. Так я вошла в творческую группу.

Фото: Архив Нины и Алексея Пушковых Нина Пушкова

До знакомства с Алексеем я полагала, что моим мужем будет актер. Или режиссер. Мне нравились взрослые мужчины, самостоятельные, которые могут стать опорой и советчиком. Но вдруг после спектакля «Обыкновенное чудо» в Театре сатиры, где я была в качестве зрительницы — да-да, опять эта пьеса! — ко мне подходит юноша, мой ровесник, и предлагает проводить меня до дома. Я ответила ему: «Нет, молодой человек, мне не очень интересно общаться со сверстниками». Но тут я опустила глаза вниз — и увидела у него на ногах прекрасные замшевые ботинки. Похожие носил наш педагог в Щукинском Александр Ширвиндт. Такая неожиданная деталь заставила меня сказать ему, что я студентка театрального и что завтра он может подойти к училищу, когда у меня будет окно между репетициями. Так я познакомилась с будущим мужем. Опять вмешалось чудо, хоть и обыкновенное.

«Выходила замуж не за дипломата, а за студента»

Алексей Пушков:

— Однажды мы ехали в автомобиле со знакомой семейной парой. И услышали, как жена произнесла в ответ на какую-то реплику мужа: мол, это твои проблемы. Я потом Нине сказал, что, по-моему, они скоро разведутся. Они действительно через некоторое время развелись. Мы проблемы никогда не делили на «твои» и «мои». Когда Нина снималась, я её поддерживал, а когда меня направили работать в Чехословакию, то ей пришлось прервать актерскую карьеру — она поехала со мной.

Нина Пушкова:

— Меня не раз спрашивали, почему я пожертвовала карьерой актрисы ради мужа. Я считаю, что иногда женщина, жестко отстаивая в семье свою значимость, совершает большую ошибку. Если кто-то в семье пошел на взлет — стань мотором, помоги. Это в силах женщины. И будь уверена, твой вклад будет оценен.

Нашей семье уже больше 45 лет. Но выходила я замуж не за дипломата, а еще за студента. У нас были съемные квартиры и маленькая дочь, с которой мы сидели по очереди: когда муж писал диссертацию, то я оставалась с ней, когда я снималась в кино, то с дочкой оставался он. В 1991-м после распада СССР муж временно оказался безработным. Затем я тоже была безработной. Но мы справились. Я считаю, что испытания нам даются свыше, чтобы мы открывали новых себя и познавали свои возможности.

Однажды муж в шутку сказал, что «жена дипломата — это жена военного, только с оттенком гламура». Много переездов, много профессиональных требований: иногда чуть ли не за 45 секунд нужно собраться и ехать с мужем на прием; желательно говорить на языках тех стран, в которых работает супруг. Мне пришлось освоить и французский, и чешский, и английский. Очень помогла актерская привычка заучивать тексты, в том числе объемные.

Да и в писательстве актерская профессия помогла. Я пишу книги так, как будто сама смотрю сериал. Иногда даже возникает ощущение, будто мои герои живут «самостоятельной жизнью». А я должна эту их жизнь увидеть, угадать и описать.

Фото: Архив Нины и Алексея Пушковых Александр Ширвиндт и Нина Пушкова

Как появилась первая книга Пушковой «Роман с Постскриптумом»

Алексей Пушков:

— Известно, что Эрнест Хемингуэй писал стоя, когда его охватывало вдохновение. Он вставлял листы в печатную машинку и быстро печатал, а они падали на пол. Когда он заканчивал, вся комната была усыпана листами с текстом. А потом приходил его редактор и все собирал. И превращал это в книгу. Почти так же произошло у нас (улыбается. — NEWS.ru). Сначала Нина что-то записывала на листочках — как бы «для себя». А затем я эти листочки, разбросанные по всему дому, собрал и прочитал. И сказал жене: «Да это же начало романа!» Она сначала не поверила. Я посоветовал некоторые эпизоды дописать, что-то расширить... Так появилась самая первая ее книга — «Роман с Постскриптумом».

Книги имеют свойство «длиться» во времени или «затухать». Скажем, сегодня очень мало людей будут читать роман Марселя Пруста «В поисках утраченного времени». А лет через 20 его никто не будет читать, кроме литературоведов. То же самое относится к некоторым произведениям российской классики. Время другое, темп, ритм, восприятие. «Роман с Постскриптумом», на мой взгляд, будет «длиться» долго. Книга уже выдержала два издания. Она — о жизни, об огромном отрезке нашего бытия с начала 70-х годов прошлого века и до нашего времени. Нина умеет описывать события 20-летней давности так, как будто это произошло вчера. Это очень ценное для писателя качество.

Фото: Архив Нины и Алексея Пушковых Нина Пушкова и Михаил Горбачев

Как Березовский и Сталин стали героями книги Пушковой

Алексей Пушков:

— Мне нравится роман Нины «Эликсир бессмертия» своим темпом. Действие происходит одновременно в двух измерениях — историческом — 1940-е годы и в 1990-е в России. Два времени органично переплетаются, и некоторые персонажи вполне узнаваемы.

Нина Пушкова:

— В романе, к примеру, фигурирует олигарх Борис Вересовский. Его очевидный прототип — Борис Березовский, я была с ним знакома, поскольку мой муж работал на Первом канале, которым он тогда руководил. Березовский ворвался на телевидение, как ракета. В моем романе он такой же деятельный. Еще у меня присутствует Сталин. Я не собиралась о нем писать, ведь я не историк и не политолог. Но он органично — как будто сам собой — вошел в повествование. Его «привел» Вересовский, который в романе обещает стареющему президенту добыть эликсир бессмертия, над которым — и это исторический факт — работали для Сталина.

Алексей Пушков:

— В романе есть абсолютно положительные герои и есть законченные злодеи. А есть те, кто между ними. Вот Вересовский — между. Но он не во всем повторяет свой прототип.

Фото: Архив Нины и Алексея Пушковых Софи Лорен и Нина Пушкова с супругом Алексеем

«Артисты хорошие у нас есть — фильмов великих мало»

Алексей Пушков:

— Если бы такая книга вышла на Западе, «Эликсир бессмертия» точно был бы экранизирован. Ведь это женская «бондиана» — очень динамичный сюжет, быстрая смена локаций и мест действия. Западные режиссеры находят средства снимать такое кино. Наши — редко. Поэтому такого кино, как снимает Гай Ричи, мы не делаем. Это, кстати, одна из причин того, почему наше кино мало кто в мире смотрит. Либо смотрят антироссийское типа «Петровы в гриппе», которое, на мой взгляд, вообще смотреть невозможно.

А вот глобального, увлекательного и яркого кино у нас почти нет. Мы оставляем его снимать американцам, англичанам, французам. И поэтому их кино смотрят во всем мире, а мы здесь сильно уступаем. Причем дело здесь не в хороших актерах — они как раз есть.

Нина Пушкова:

— Да-да, артисты интересные есть: Евгений Миронов, Иван Янковский, Александр Петров, Ксения Раппопорт. Только получается, что артисты хорошие есть, а фильмов великих мало. Были «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова — они и получили Гран-при Каннского фестиваля в 1994 году. Но по большей части у нас кино стало камерным, узким — и по местам съемок, и по поднимаемым вопросам. Да, отдельные режиссеры пытались делать масштабные блокбастеры. Но я ни от кого не слышала, чтобы они пользовались успехом за пределами России.

Фото: Архив Нины и Алексея Пушковых Никита Михалков и Нина Пушкова

«Прошло время, когда американцы учили русских людей жить»

Нина Пушкова:

— Четвертая моя книга — «На рубеже» — представляет собой беседы с известными людьми, без которых Россия была бы неполной. Про которых хочется больше знать, поскольку они — личности.

К счастью, прошло время, когда американцы или европейцы учили нас, русских людей, жить. Помните, приезжали зарубежные спикеры со своими лекциями о том, «как стать богатым и счастливым». Я смотрела некоторые отрывки из выступлений по телевизору и думала: за что же наши люди платят большие деньги, чтобы попасть на эти пустые лекции? Ведь то, о чем вещают, это же подмена, это не про нас. Но сейчас полюса меняются, и из нашей жизни, я надеюсь, исчезнут мнимые ценности.

Фото: Архив Нины и Алексея Пушковых Билл Клинтон и Нина Пушкова с супругом Алексеем

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