Улюкаев рассказал о влиянии тюремного заключения на его поэзию Алексей Улюкаев, что боль и страдание в тюрьме помогли его поэтическому становлению

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алексей Улюкаев

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, отсидевший более пяти лет в колонии по делу о коррупции, считает, что годы заключения оказали серьезное влияние на его поэтическое творчество. В интервью RTVI экс-чиновник признался, что стихи «слишком благополучного человека», которым он был до тюрьмы, не могут быть сильными, и только «боль и страдания позволяют подняться выше».

Издание отмечает, что Улюкаев в апреле 2023 года выпустил сборник стихов «Тетрадь в клетку», написанных в заключении. Книга стала четвертой в его творческой биографии.

До этого я был слишком благополучный человек. Благополучный человек не может написать по-настоящему сильных стихов. Стихи — это воплощенное страдание, конвертация страдания, перенос его в такую форму. <...> Только боль и страдания позволяют тебе подняться выше себя, — объяснил Улюкаев.

Он рассказал, что в своих стихах ведет заочную «дискуссию с Бродским», который когда-то назвал тюрьму «временной смертью», в результате которой человек попадает в потусторонний мир.

А я считаю, что тюрьма — это «посюсторонний» мир. Это абсолютно часть нашей жизни, и там сидят не какие-то специальные монстры, а люди, которые в силу каких-то обстоятельств, переступили черту, и общество могло бы к ним относиться гуманнее. И вот это пушкинское «И милость к падшим призывал»: я пытаюсь этим призвать милость к падшим, — поделился Улюкаев.

Экс-чиновник признался, что не хочет возвращаться к публичной жизни и считает себя «поэтом, случайно ставшим министром». Он выразил желание служить обществу именно в качестве поэта.

Задача поэта — высказать эту боль, и этим он служит обществу, этим он гражданин. Он — орган, который позволяет правильно понять распределение боли в обществе, — подытожил бывший глава Минэкономразвития РФ.

В 2017 году Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн рублей. В апреле 2022 года бывший министр подал прошение об условно-досрочном освобождении и уже в мае вышел на свободу.