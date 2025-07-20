Составлен список певцов и поэтов среди политиков в России

Представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что рэпер Птаха запишет песню на ее стихи. Кто еще из российских политиков увлекается музыкой, у кого есть записанные песни?

Какую песню записала Мария Захарова вместе с Птахой

Мария Захарова на фестивале VK Fest рассказала, что рэпер Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев) запишет песню на ее стихи. По словам дипломата, артист сам позвонил ей полгода назад и предложил коллаборацию. Детали она раскрывать не стала — неизвестно ни название, ни содержание песни.

«Дальше следите за ним, когда он это выпустит. Это удивительная история. Я, честно говоря, не могла себе это представить», — сказала Захарова.

Птаха в беседе с NEWS.ru подтвердил, что работает над совместной песней с Захаровой. Других подробностей он не привел.

«Такая ситуация. Она мне прислала свои стихи, я из них сделал песню, вот и все», — объявил Птаха.

Ранее Захарова написала стихи для песни Кати Лель «Сполна». По ее словам, это произошло после их встречи — после бессонной ночи дипломат написала стихи, которые отправила Лель.

Как попал в политику Иосиф Кобзон, чем он запомнился

Советский певец, народный артист СССР и Герой труда РФ Иосиф Кобзон начал свою политическую карьеру еще в Советском Союзе: в марте 1989 года был избран народным депутатом СССР по линии профсоюзов, входил в депутатскую группу «Союз», которая выступала за сохранение СССР как федеративного государства.

В 1993 и 1995 годах баллотировался в Госдуму от блоков «Гражданский союз» и «Мое Отечество», но не смог получить мандат. В сентябре 1997 года был избран от «Регионов России», а в 2003 году перешел в «Единую Россию». Тогда же он возглавил думский комитет по культуре.

Иосиф Кобзон Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

На своем посту «человек-эпоха» стал соавтором многих знаковых законопроектов: о государственном гимне, флаге и гербе РФ; о культурном наследии; о статусе государственного языка. Кроме того, он поддержал спорный законопроект о повышении пенсионного возраста.

Музыку к каким песням написал Михаил Мишустин

В январе 2020 года «Ведомости» сообщили, что новый премьер-министр Михаил Мишустин якобы является автором музыки к двум песням Григория Лепса. Его имя значится в реестре Российского авторского общества (РАО) под композициями «Зола» и «Настоящая женщина».

Лепс в интервью отвергал эти слухи.

«Ну что вы, это слухи! О чем вы говорите?! Где музыка и где Мишустин? О чем вы говорите?! Политики пусть занимаются политикой, а нам, музыкантам, оставьте музыку», — заявил Лепс.

Впоследствии оказалось, что автором музыки является однофамилец премьер-министра РФ.

О чем писал песни Владимир Жириновский

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прославился как разносторонний человек, в том числе активно записывая собственные песни и композиции, написанные о нем другими музыкантами, а также старые советские хиты.

На сайте Discogs можно найти информацию о четырех полноценных альбомах и нескольких сборниках, записанных Жириновским. Среди них «Я знаю, как надо», «Наш ответ Бушу», «Настоящий полковник» (1999) и «Для тех, кто в пробках» (2011).

Кто захотел петь стихи Алексея Улюкаева

Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев пишет стихи, впервые он напечатался еще в 1978 году в журнале «Студенческий меридиан», а после 2000 года выпустил уже три сборника: «Огонь и отсвет», «Чужое побережье» и «Я из вселенной Гуттенберга». В разное время их читали боец смешанных единоборств Джефф Монсон и певица Лолита.

Лолита Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В конце 2016 года Улюкаев оказался под следствием по обвинению в коррупции и лишился министерского кресла. Он был признан виновным в вымогательстве взятки в размере $2 млн у главы компании «Роснефть» Игоря Сечина и приговорен к восьми годам строгого режима.

В это время стихами министра заинтересовалась российская группа «Бутырка».

«Насколько я слышал по радио, стихи у него вполне нормальные. Конечно, мы бы их взяли в репертуар, почему нет», — говорил лидер коллектива Олег Симонов.

О том, удалось ли коллективу положить стихи Улюкаева на музыку, данных нет. В мае 2022 года экс-министр был освобожден по УДО.

В феврале 2025 года стало известно, что Никулинский райсуд Москвы рассмотрит вопрос о снятии судимости с Улюкаева. В марте экс-чиновник отозвал ходатайство.

Какая песня Евгении Васильевой прорвалась в хиты Рунета

Другим известным в мире музыки фигурантом крупного коррупционного дела является бывшая руководитель аппарата Минобороны РФ Евгения Васильева. В 2012 году ей было предъявлено обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере в рамках дела о хищении имущества дочерних структур холдинга «Оборонсервис».

Находясь под домашним арестом во время расследования дела «Оборонсервиса», Васильева выпустила два сборника стихов, несколько клипов и написала около 200 картин. Первый ее хит «Тапочки» в 2014 году стал одной из самых прослушиваемых композиций в Рунете. В Twitter она призналась, что речь идет о тапочках, которые подарил ей экс-министр обороны Анатолий Сердюков.

«Аленькие тапочки с розовым цветком подарил мне миленький, подарил родной. У меня есть миленький, миленький, родной. Красненькие тапочки с розовым цветком. Тапочки желанные на ноге сидят — красненькие, алые, вот такой наряд», — поет чиновница.

«После моей песни Сердюков просто обязан на мне жениться!)))», — написала она на своей странице в Twitter.

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