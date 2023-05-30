Пушков назвал «неприятную деталь», которую в США попытались скрыть Пушков: США попытались скрыть, что рост их экономики связан с повышением потолка госдолга

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Алексей Пушков

Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что США попытались оправдать свой экономический упадок, скрыв любопытный факт. Рост экономических показателей США в последние 20 лет совпадает с повышением потолка госдолга страны, отметил он в Telegram.

Сенатор рассказал, что увеличение потолка госдолга прежде проводилось неконтролируемо, а теперь идет «в геометрической прогрессии».

Иными словами, рост экономики США во многом обеспечивается за счет гигантского внешнего финансирования, уже превысившего их годовой ВВП почти на семь триллионов долларов. Эту неприятную «деталь» пропагандисты американской экономики предпочитают оставлять за кадром, — подчеркнул политик.

Президент США Джо Байден ранее достиг бюджетного соглашения со спикером палаты представителей Кевином Маккарти по госдолгу, благодаря чему страна избежит дефолта.

Ранее портал Axios сообщил, что члены Демократической партии в палате представителей Конгресса США получили рекомендации в отношении того, как им следует комментировать сделку Байдена и Маккарти по госдолгу страны. По данным портала, демократов настраивают говорить о соглашении, как о предотвращающем «худший кризис из возможных».