В Москве завершился Книжный фестиваль «Красная площадь»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве завершился IX Книжный фестиваль «Красная площадь», который проходил со 2 по 6 июня. Гостями мероприятия стали более 200 тысяч человек, участие в нем приняли более 400 издательств из 56 регионов России и Белоруссии. В этом году впервые в фестивале участвовали Херсонская и Запорожская области, а также Луганская и Донецкая Народные Республики.

Посетители пополнили свои домашние библиотеки на более чем 100 тысяч книжных новинок. Познакомиться с фестивалем можно было онлайн: такой возможностью воспользовались жители разных уголков России и иностранцы, в частности из Казахстана, Украины, США, Германии, Узбекистана и Франции. Заместитель председателя оргкомитета Владимир Григорьев подчеркнул, что в следующем году мероприятие будет посвящено поэту Александру Пушкину.

Мы постарались сделать все возможное, чтобы познакомить гостей фестиваля с многообразием национальной книжной культуры, чтобы им понравились книги, спектакли, музыкальные коллективы. Мы уже начинаем готовиться к Книжному фестивалю «Красная площадь» 2024 года и будем рады видеть всех наших партнеров и гостей в самом сердце столицы. В следующем году фестивалю исполнится 10 лет, а также мы отметим юбилей Александра Сергеевича Пушкина — 225 лет. Великое русское слово, великий русский поэт, создатель современного русского языка, обязательно прозвучит на всех площадках, — пояснил Григорьев.

В рамках фестиваля состоялись встречи с известными писателями и поэтами, такими как Захар Прилепин, Алексей Варламов, Сергей Лукьяненко, Дарья Донцова и Анна Матвеева. Среди звездных гостей оказались Светлана Крючкова, Юрий Башмет, Константин Хабенский, Алексей Гориболь, Тереза Дурова, Гоша Куценко, Марина Брусникина и Екатерина Гусева. Посетители также смогли принять участие в благотворительной акции «Подари ребенку книгу», в рамках которой удалось пополнить библиотеки Белгородской, Курской и Брянской областей. Всего прошло более 500 встреч, лекций, презентаций, театральных и музыкальных представлений. Народная артистка РСФСР, актриса БДТ им. Товстоногова Светлана Крючкова прочла произведения поэтессы Анны Ахматовой. Она отметила, что такие мероприятия обязательно должны проводиться и дальше.

Традиционно во время книжного фестиваля были подведены итоги и вручены награды победителям российских конкурсов чтецов и литературных премий. Звездное жюри, представленное актерами Дмитрием Дюжевым, Игорем Скрапко, детским автором Тамарой Крюковой, писателем-фантастом Дмитрием Емцом, деканом актерского факультета ГИТИС Тарасом Белоусовым и режиссером Елизаветой Шмаковой, выбрало трех финалистов конкурса «Живая классика».

На главной сцене фестиваля МХТ им. А. П. Чехова и Школа-студия МХАТ представили программу «Наш Высоцкий. Круг чтения», приуроченную к 85-летию советского поэта, актёра, автора и исполнителя песен. Юрий Башмет с камерным ансамблем «Солисты Москвы» представил программу «Чехов и Чайковский». Кроме того, в рамках фестиваля прошли юбилейный памятный концерт к 100-летию со дня рождения Вадима Коростелева, концерт-трибьют памяти Тихона Хренникова Академического большого концертного оркестра имени Юрия Васильевича Силантьева, круглый стол, посвященный 90-летию Бориса Стругацкого, дискуссия «Неисчерпаемый Островский: к 200-летию основоположника русского национального театра» и музыкально-поэтическая программа к 240-летию Василия Жуковского.

Кроме того, на площадке «Красной площади» прошел ставший ежегодным Тотальный диктант. Автор текста этого года Василий Авченко подготовил специальный текст для фестиваля «Язык по-капитански». Праздник завершился посвящением всех мероприятий памяти Пушкина.

Главным событием деловой программы стало представление Антологии литературы народов стран СНГ. Это должно дать новый толчок к культурной интеграции между дружественными странами. Все произведения антологии были переведены на русский язык. Председатель Ассоциации союзов писателей и издателей России Сергей Шаргунов отметил, что в будущем планируется укрепить сотрудничество между странами.

Мы планируем провести большую серьезную встречу писателей и издателей стран СНГ в будущем году. Будем работать на сближение и на то, чтобы друг друга видеть и слышать, — заявил он.

Президент Российского книжного союза Сергей Степашин ранее в рамках фестиваля заявил, что в России сейчас необходимо менять экономику, а также создавать и воссоздавать промышленную политику, что президент страны Владимир Путин прекрасно понимает. По его словам, глава государства вынужден взять на себя все рычаги управления страной, а те вопросы, которыми должно заниматься правительство РФ, сейчас решает президент.