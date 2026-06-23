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23 июня 2026 в 11:28

Салат, который жжет жиры на раз: ананас и сельдерей творят чудеса, проверено

Фото: D-NEWS.ru
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Думал, салат из сельдерея — это трава травой. А тут ананас, яблоко, сыр и такой хруст, что устоять нереально.

Ингредиенты

стебли сельдерея — 4 шт., яблоко зеленое — 4 шт., ананас свежий — 300 г, йогурт натуральный 2% — 200 мл, сыр полутвердый — 100 г, лимон — 1 шт., соль морская — по вкусу, грецкий орех — по вкусу

Как готовлю

Сначала выжимаю сок из лимона и сразу сбрызгиваю им нарезанные стебли сельдерея — это сохраняет цвет и вкус. Яблоки чищу от кожуры и сердцевины, режу кубиками, как и сельдерей, и снова поливаю лимоном. Ананас чищу, вырезаю жесткую середину, режу соломкой того же размера.

Все смешиваю в миске, заливаю йогуртом, солю. Посыпаю тертым сыром и рублеными грецкими орехами. Получается сочно, хрустко и легко — даже после жирного обеда чувствуешь себя обновленным.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Этот салат — мой секретный удар после застолий: готовится за 10 минут, а чувство легкости возвращается уже через час. Удивило, что сельдерей не горчит, а ананас перебивает всю «травянистость» — я даже не заметил, как доел всю миску. Храните в холодильнике не дольше суток, иначе яблоко потемнеет, но на вкус это не влияет.

Проверено редакцией
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