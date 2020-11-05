Российские моряки, захваченные пиратами в Нигерии, освобождены

Двое российских моряков, которые были захвачены пиратами у берегов Нигерии, освобождены, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.
В настоящее время они доставлены в город Лагос, где пройдут медицинский осмотр, — отметила Захарова.
Капитан судна Water Phoenix и старший помощник капитана были захвачены 8 сентября в Гвинейском заливе у побережья Нигерии.
Ранее NEWS.ru писал, что танкер NAFELI II, в состав экипажа которого входят россияне, был атакован пиратами в Гвинейском заливе.
Инцидент произошёл примерно в 170 километрах от берегов Нигерии. Судно шло под флагом Панамы. На его борту также находятся граждане Грузии и Украины.