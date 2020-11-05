Российские моряки, захваченные пиратами в Нигерии, освобождены

https://static.news.ru/photo/b05ecad8-1f87-11eb-b6e1-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: МИД РФ

Двое российских моряков, которые были захвачены пиратами у берегов Нигерии, освобождены, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

В настоящее время они доставлены в город Лагос, где пройдут медицинский осмотр, — отметила Захарова.

Капитан судна Water Phoenix и старший помощник капитана были захвачены 8 сентября в Гвинейском заливе у побережья Нигерии.

Ранее NEWS.ru писал, что танкер NAFELI II, в состав экипажа которого входят россияне, был атакован пиратами в Гвинейском заливе.

Инцидент произошёл примерно в 170 километрах от берегов Нигерии. Судно шло под флагом Панамы. На его борту также находятся граждане Грузии и Украины.