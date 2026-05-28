Пицца-суп: вот почему я больше не заказываю доставку — мой топовый секрет

Пицца без теста? Звучит безумно, но я попробовал — и это лучше, чем оригинал. Этот суп плотный, острый и невероятно сырный.

Ингредиенты

Томаты в собственном соку — 400 г, пепперони — 150 г, сладкий перец — 1 шт., шампиньоны — 200 г, чеснок — 3 зубчика, орегано сухой — 1 ч. л., базилик сухой — 1 ч. л., оливковое масло — 2 ст. л., соль — по вкусу, перец — по вкусу, багет — 4–6 ломтиков, моцарелла тертая — 150 г.

Как готовлю

Сначала нарезаю перец кубиками, шампиньоны — пластинками, чеснок давлю, пепперони — тонкими кружочками. Все смешиваю с орегано и базиликом, закидываю в пакет и в морозилку — это заготовка. Тем временем в кастрюле грею масло, добавляю томаты и тушу 5 минут. Вливаю 700 мл кипятка, кидаю замороженную смесь, солю, перчу, варю 15 минут на слабом огне. Теперь надо дождаться, пока багет подрумянится в тостере, а моцарелла расплавится в духовке за 4 минуты при 220 °C. Разливаю суп по тарелкам, кладу сверху горячий сырный багет. Никакой возни с тестом, только чистый вкус пиццы.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Друзья сначала ржали, когда я назвал это супом, но после первой ложки замолчали и попросили добавки. Меня самого удивило, как легко томатная база с орегано и базиликом превращается в идеальную основу — ни капли муки, только овощи и мясо.