Переписка с Маском, анекдоты и опыты над таксой: что привело Рогозина в СФ Рогозин назначен сенатором от Запорожской области

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

Дмитрий Рогозин

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назначен сенатором от Запорожской области. До этого он неоднократно посещал зону СВО в качестве руководителя группы военных советников «Царские волки» и получил в ходе одного из визитов ранение в спину. В ходе своей политической карьеры Рогозин не раз делал неоднозначные заявления, работал в штаб-квартире НАТО, вел переписку с миллиардером Илоном Маском, а также боролся с хищениями в Роскосмосе. Путь главного «царского волка» в Совфед — в материале NEWS.ru.

Где родился и учился Рогозин

Рогозин родился 21 декабря 1963-го в Москве. Его отец — организатор советского ВПК, первый замглавы службы вооружений Минобороны СССР генерал-лейтенант Олег Рогозин (1929–2010).

В 1986-м Дмитрий Рогозин окончил международное отделение журфака МГУ, а в 1988 году — экономический факультет Университета марксизма-ленинизма при Московском городском комитете КПСС. В 1996-м на философском факультете МГУ он защитил кандидатскую диссертацию по теме «Русский вопрос и его влияние на национальную и международную безопасность».

На каких должностях и где работал Рогозин

Будущий глава Роскосмоса в 1986–1990 годах работал младшим референтом, референтом, старшим референтом, заведующим сектором в комитете молодежных организаций СССР. С 1990 по 1994 год он был вице-президентом международного Российско-Американского университета-Корпорации. В 1991–1992 годах Рогозин занимал должность зампредседателя Конституционно-демократической партии — Партии народной свободы. Он являлся одним из руководителей общественно-политического движения «Союз возрождения России».

В 1993-м Рогозин создал и возглавлял до 1997 года Международный Конгресс русских общин (КРО). Организация объединяла ориентированные на связи с РФ структуры в странах бывшего СССР. В октябре 1994-го на основе КРО появился «Конгресс русских общин», а в апреле следующего года Рогозина избрали руководителем исполнительного комитета КРО. В 1996–2002 годах Рогозин был председателем нацкомитета КРО.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Лидер организации «Родина-КРО»

Чем запомнился Рогозин — депутат Госдумы

В декабре 1993-го Рогозин баллотировался в Госдуму I созыва по Северному одномандатному округу № 199 (Москва), но набрал только 8,44%, заняв третье место после Аллы Гербер и Владимира Лысенко. Повторное выдвижение состоялось в 1995-м — пятым номером в списке КРО. Но в парламент Рогозин не попал, так как «Конгресс русских общин» не смог преодолеть пятипроцентный барьер.

Рогозин оказался в Госдуме в 1997-м и занимал кресло депутата по 1999 год. Его избрали по Аннинскому округу № 74 Воронежской области — Рогозин получил мандат Ивана Рыбкина, ставшего секретарем Совбеза России. В мае 1999-го он поддержал идею импичмента первого президента РФ Бориса Ельцина. С 1999 по 2007 год Рогозин являлся депутатом нижней палаты III и IV созывов, входил в комитеты Госдумы по международным делам и безопасности.

В январе 2005-го Рогозин вместе с четырьмя депутатами фракции «Родина» — Олегом Денисовым, Михаилом Маркеловым, Андреем Савельевым и Иваном Харченко — устроил голодовку, требуя отправить в отставку министров социально-экономического блока правительства — Михаила Зурабова, Алексея Кудрина и Германа Грефа. Группа парламентариев также выступила за введение моратория на закон о монетизации льгот. В феврале 2005-го Рогозин перешел в жесткую оппозицию власти, заявив, что «Родина» больше не «спецназ президента».

Осенью 2006 года он вошел в организационный комитет так называемого Русского марша. Его провели 4 ноября российские национально-патриотические организации.

Кем работал Рогозин в штаб-квартире НАТО

С 9 января 2008-го по 23 декабря 2011 года Рогозин являлся постпредом РФ при НАТО в штаб-квартире Альянса в Брюсселе. С 18 февраля 2011-го по 25 апреля 2012 года он занимал пост спецпредставителя президента РФ по взаимодействию с НАТО в области ПРО. Перед командировкой в Бельгию Рогозин отметил, что «всегда тяготился статусом оппозиционера».

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Вновь назначенный постоянный представитель РФ при НАТО в Брюсселе Дмитрий Рогозин

Какую должность занимал Рогозин после постпреда РФ при НАТО

Рогозин занимал пост зампредседателя правительства РФ с 23 декабря 2011-го по 18 мая 2018 года. Он сменил на данной должности Сергея Иванова, ставшего руководителем администрации президента РФ. В кабмине Рогозин отвечал за ВПК, национальную и гражданскую оборону, выполнение гособоронзаказа, ВТС, занимался проблемами морской и пограничной политики, а также развитием атомной, ракетно-космической, судостроительной, авиа- и радиоэлектронной промышленности и системы ГЛОНАСС.

С 17 января 2012-го по 10 сентября 2014 года Рогозин возглавлял Военно-промышленную комиссию при кабмине РФ.

За что Рогозин получил выговор от Путина

Президент России Владимир Путин 28 апреля 2016-го объявил Рогозину выговор из-за срыва запланированного срока первого пуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Восточный.

Фото: kremlin Президент РФ Владимир Путин и Дмитрий Рогозин

Рогозин во главе Роскосмоса — лучшие шутки и переписка с Маском

24 мая 2018-го Путин назначил Рогозина гендиректором Роскосмоса. Он занимался расследованием многомиллиардных хищений при строительстве космодрома Восточный, к которым могли быть причастны топ-менеджеры госкорпорации, сообщал РБК. Тогда Рогозин отметил, что собирается очистить Роскосмос «от жулья и бездельников», несмотря на репутационные риски.

«Я хочу, чтобы отрасль навсегда очистилась от скверны, от коррупции, от казнокрадства, потому что это еще хуже, чем санкции. Когда внутри, вот ты понимаешь, что у тебя директора — барыги, когда ты понимаешь, что у тебя внутри твоей отрасли гниль — с этим дальше двигаться нельзя», — приводит РБК слова Рогозина.

В 2017-м Счетная палата выявила 151 факт нарушений в работе Роскосмоса на общую сумму около 800 млрд рублей — нерациональные траты, завышение цен, направление средств на недостроенные объекты или на счета, которыми не пользовались несколько месяцев, отмечается в материале РБК.

Кроме расследований аварийного запуска «Союза МС-10» и случаев коррупции в Роскосмосе, Рогозин запомнился перепиской с американским миллиардером Илоном Маском и рядом неоднозначных заявлений и поступков, говорится в материале РБК.

В 2014-м, комментируя санкции США против российской космической промышленности, Рогозин предложил Вашингтону запускать астронавтов с помощью батута. В 2020 году после введения нового пакета рестрикций он написал в соцсети X (Twitter), что «батут заработал».



В феврале 2022-го Рогозин эмоционально отреагировал на заявление представителей Европейского космического агентства, которые посчитали маловероятным запуск исследовательской миссии «ЭкзоМарс» на фоне спецоперации на Украине и санкций против России.

Рогозин также ответил на пост Маска, который написал: «Я бросаю вызов Владимиру Путину. Поединок один на один. Ставка — Украина»

«Илон, слезай с унитаза, тогда и поговорим», — заявил Рогозин в ответ на слова миллиардера.

Через некоторое время дискуссия продолжилась. Маск парировал: «Вижу, вы жесткий переговорщик!» В ответ Рогозин напомнил бизнесмену его же твит от 2021 года: «Как минимум половина моих твитов была сделана на фарфоровом троне».

Однажды Рогозин заявил, что в ответ на американские санкции Роскосмос не будет поставлять ракетные двигатели в США и сосредоточится на создании спутников двойного назначения. Он добавил, что будет прекращено сотрудничество с Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) по экспериментам на МКС.

«Пусть летают на своих метлах. Мы будем делать акцент на то, что все космические аппараты, которые будут в ближайшее время созданы Россией, будут иметь двойное назначение с учетом тех условий, в которых находится наша страна», — подчеркнул глава госкорпорации.

Рогозин неоднократно подвергал критике деятельность НАТО и расширение блока на восток. Однажды он сравнил Североатлантический альянс с бандерлогами — обезьянами из книги английского писателя Редьярда Киплинга «Маугли». Он опубликовал фрагмент одноименного мультфильма в своем Telegram-канале.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Дмитрий Рогозин

Однажды Рогозин рассказал журналистам свой любимый анекдот про космос, посвященный полету советского космонавта Юрия Гагарина. В нем речь шла о том, что космонавт возвращается на Землю, где его приглашают на прием к правительству. Гагарин сидит между Никитой Хрущевым и патриархом.

«Никита Сергеевич говорит ему: «Юра, ты там был, ты там что-то видел?» Тот: «Угу». «Юра! Никому не рассказывай». Святейший: «Юра, ты там был, ты там что-то видел?». Тот: «Неа». «Юра! Никому не рассказывай», — сказал Рогозин.

Рассуждая о российских космонавтах, Рогозин сообщил, что у них не возникнет проблем со скафандрами при выходе в открытый космос. Таким образом он ответил на сообщения СМИ, что космонавтам нужны новые скафандры, но контракт на их изготовление не заключен.

«„Звезда“ (НПП „Звезда“) не входит в периметр Роскосмоса, но как вы можете догадаться, космонавты без скафандров не останутся и в открытый космос в трусах не выйдут», — отметил он.

Рогозину пришлось оправдываться за эксперимент, проведенный над таксой Николас 19 декабря 2017 года. Политик, занимавший в то время пост вице-премьера, познакомил президента Сербии Александра Вучича с разработками Фонда перспективных исследований. Среди них была жидкость, которой можно дышать. В качестве доказательства таксу погрузили в колбу с жидкостью, что вызвало критику в обществе.

Впоследствии Рогозин сказал, что собака чувствует себя великолепно.

«Она жива-здорова, такса, на мотоцикле катается», — заявил он.

1 января 2020 года Рогозин оценил версию о причастности робота «Федора» к возникновению трещины на Международной космической станции. По его словам, рассказы о том, что «Федор» стал причиной утечки из трещины в российском модуле «Звезда», не верны.

«Ну, это вообще какая-то чушь. Бедный „Федор“, в чем-то его только ни обвиняли. Он там что, в отчаянии головой бился об оболочку? Нет, конечно», — отметил Рогозин.

Однажды он оскорбил одного из пользователей соцсети X (Twitter). Политик опубликовал пост, касающийся компрометирующих электронных писем, которые были найдены на потерянном ноутбуке сына президента США Джо Байдена Хантера. Этот твит прокомментировал некий молодой человек, заявивший, что на Рогозина «компромата чуть побольше».

«Судя по аватарке, ты п****», — ответил ему политик.

6 июня 2022 года X (Twitter) заблокировал аккаунт Рогозина после публикации твита про Украину. Рогозин написал об этом в своем Telegram-канале: «К сожалению, твиттер превратился в помойку, трибуну для экстремистов и рупор антироссийской пропаганды».

15 июля 2022 Путин освободил Рогозина от должности главы Роскосмоса.

Какое ранение Рогозин получил в зоне СВО

В октябре 2022 года Рогозин отправился в зону СВО. В ноябре он возглавил инспекторскую группу военных советников «Царские волки», оказывающих военно-техническую поддержку войскам. В декабре Рогозин получил ранение при обстреле ВСУ гостиницы в Донецке.

Атака на ресторан, где ужинал Рогозин, была совершена артиллерийской установкой CAESAR французского производства. Осколок прошел в сантиметре от позвоночника. Впоследствии политик отправил осколок послу Франции в РФ Пьеру Леви. Рогозин проходил лечение в Московском регионе. В январе 2023-го он заявил, что планирует вернуться в Донбасс.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Председатель комитета по международным делам Дмитрий Рогозин во время выступления на пленарном заседании Государственной думы РФ, 2002 год Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Председатель комитета по международным делам Дмитрий Рогозин во время выступления на пленарном заседании Государственной думы РФ, 2002 год Фото: АГН «Москва» Благотворительный баскетбольный матч фонда «Шаг вместе», 2015 год Фото: АГН «Москва» Благотворительный баскетбольный матч фонда «Шаг вместе», 2015 год Фото: Roscosmos/Global Look Press Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин встретился с московским Суворовым в центре «Космос и авиация» на ВДНХ и рассказал им об истории отечественного космоса, 2018 год Фото: Roscosmos/Global Look Press Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин встретился с московским Суворовым в центре «Космос и авиация» на ВДНХ и рассказал им об истории отечественного космоса, 2018 год Фото: Roscosmos/Global Look Press Дмитрий Рогозин посетил цех окончательной сборки и испытаний ракет и встретился с рабочими, 2018 год Фото: Roscosmos/Global Look Press Дмитрий Рогозин посетил цех окончательной сборки и испытаний ракет и встретился с рабочими, 2018 год Фото: Roscosmos/Global Look Press Директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и президент России Владимир Путин (слева направо) посещают космодром Восточный Фото: Roscosmos/Global Look Press Директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и президент России Владимир Путин (слева направо) посещают космодром Восточный Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин (в центре) во время показа коллекции одежды Роскосмос&DNK, 2022 год Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин (в центре) во время показа коллекции одежды Роскосмос&DNK, 2022 год Фото: vk.com/rogozin Раненный в Донецке Дмитрий Рогозин, 2022 год Фото: vk.com/rogozin Раненный в Донецке Дмитрий Рогозин, 2022 год Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Начальник Военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин, 2023 год Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Начальник Военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин, 2023 год Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Начальник Военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин произносит речь перед вручением медалей бойцам добровольческого батальона 503, 2023 год Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Начальник Военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин произносит речь перед вручением медалей бойцам добровольческого батальона 503, 2023 год

Какую область Рогозин будет представлять в Совфеде

23 сентября 2023-го Рогозин сообщил в Telegram-канале, что назначен сенатором от Запорожской области. Он заявил, что готов защищать интересы региона в Совете Федерации.

«Для меня честь защищать интересы Запорожской области и в целом Новороссии», — написал политик.

О том, что Рогозин может занять эту должность, СМИ сообщали еще 17 сентября. Один из источников заявил, что в дальнейшем Рогозин может «пойти на вырост».

«Настоящий патриот России, хорошо понимает реалии в РФ, ситуацию на Украине, он работал с Украиной в 90-х, в нулевых. Ну как работал — знал людей на Украине. Запорожью он принесет много пользы, как и новым регионам, а также России. Он много лет был депутатом Госдумы, опыт колоссальный. Положительно оцениваю это решение», — заявил NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя назначение Рогозина.

Цеков предположил, что Рогозин займется проблемами экономики региона и вопросами интеграции нового субъекта РФ в состав страны.

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