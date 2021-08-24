Рогозин рассказал о судьбе таксы из эксперимента с жидкостным дыханием

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире радио «Эхо Москвы» в YouTube заявил, что такса Николас, участвовавшая в экспериментах с жидкостным дыханием, чувствует себя великолепно.

Она жива-здорова, такса, на мотоцикле катается, — отметил он.

Он добавил, что собака сейчас живёт у его помощника Артёма Лепесина. Также Рогозин рассказал, что жидкостное дыхание лет через 10–15 станет использоваться в российской пилотируемой космонавтике для дальних перелётов.

Глава Роскосмоса считает, что если бы подобная технология существовала 21 год назад, то можно было бы спасти экипаж подлодки «Курск».

Эксперимент с таксой был показан 19 декабря 2017 года. Тогдашний вице-премьер Рогозин познакомил президента Сербии Александра Вучича с разработками Фонда перспективных исследований, среди них была жидкость, которой можно дышать. Для доказательства этого таксу погрузили в колбу с жидкостью, что вызвало критику в обществе.

Ранее стало известно, что самарские специалисты способны бросить вызов компании Илона Маска SpaceX. Об этом заявил Дмитрий Рогозин во время встречи с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. По словам Рогозина, в настоящее время Россия имеет молодое поколение учёных, конструкторов и инженеров во многом благодаря тем кадрам, которых готовят в том числе в Самарском университете.