В Совфеде объяснили назначение Рогозина сенатором от Запорожской области Цеков: Рогозин стал сенатором от Запорожья благодаря опыту и патриотизму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин очень опытный человек и патриот, поэтому его назначили сенатором от Запорожской области, рассказал NEWS.ru член Совфеда от Крыма Сергей Цеков. Собеседник отметил, что знаком с Рогозиным с 1994-го.

Настоящий патриот России, хорошо понимает реалии в РФ, ситуацию на Украине, он работал с Украиной в 90-х, в «нулевых». Ну как работал — знал людей на Украине. Запорожью он принесет много пользы и в целом новым регионам и России. Он много лет был депутатом Госдумы, опыт колоссальный. Положительно оцениваю это решение, — подчеркнул Цеков.

О том, что Рогозин может занять эту должность, СМИ сообщали еще 17 сентября. Один из источников не исключил, что в дальнейшем Рогозин может «пойти на вырост».

В декабре 2022 года Рогозин получил ранение при обстреле гостиницы в Донецке. Для удара была использована 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка CAESAR французского производства.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности главы Росавиации Александра Нерадько и назначил на его место Дмитрия Ядрова. Новый председатель занимал разные должности в Государственной корпорации по организации воздушного движения в РФ, а в 2019 году перешел в Росавиацию, где координировал организацию использования воздушного движения. Нерадько, как стало известно, займет должность вице-президента «Норникеля».