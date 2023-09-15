Стало известно о новой работе экс-главы Росавиации Нерадько ТАСС: покинувший пост главы Росавиации Нерадько перейдет на работу в «Норникель»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Нерадько

Бывший глава Росавиации Александр Нерадько займет должность вице-президента «Норникеля», передает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Минтрансу. По его данным, Нерадько рассматривал два варианта — «Норникель» и «Аэродинамику», и в итоге предпочел первый вариант.

Перейдет в «Норникель» на должность вице-президента. Обсуждалось две возможных компании, куда он может перейти — «Аэродинамика» и «Норникель», решил, — «Норникель», — заявил источник.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Нерадько от должности главы Росавиации и назначил на его место Дмитрия Ядрова. Новый председатель занимал разные должности в Государственной корпорации по организации воздушного движения в РФ, а в 2019 году перешел в Росавиацию, где координировал организацию использования воздушного движения.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров ранее заявил, что первый зампред ВТБ Андрей Пучков был назначен на новую должность. Он стал генеральным директором АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК). Мантуров выразил надежду на то, что богатый опыт Пучкова поможет стабилизации состояния крупнейшего государственного судостроительного холдинга.