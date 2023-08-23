Стала известна новая должность экс-зампреда ВТБ Андрей Пучков назначен новым гендиректором ОСК

Фото: Пресс-служба ВТБ/ТАСС

Андрей Пучков

Бывший первый зампредседателя ВТБ Андрей Пучков назначен на должность генерального директора АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК), передает ТАСС со ссылкой на вице-премьера России, главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова. Председатель ведомства также поблагодарил экс-гендиректора ОСК Алексея Рахманова за плодотворную работу и подчеркнул, что при нем корпорация вышла на ритмичный темп работы.

Мною были утверждены директивы Росимуществу об избрании генеральным директором АО «ОСК» Андрея Сергеевича Пучкова и состава совета директоров. Уверен, что богатый управленческий опыт Андрея Сергеевича, вкупе с четким пониманием целей и задач, стоящих сейчас перед судостроительной отраслью, помогут скорой стабилизации финансового состояния крупнейшего государственного судостроительного холдинга, — заявил Мантуров.

Он пожелал Пучкову успехов и «семи футов под килем».

Ранее стало известно, что Пучков, занимавший должность первого заместителя председателя правления ВТБ, покинул банк. Причиной увольнения в пресс-службе кредитной организации назвали переход на другую работу.

5 июля новым гендиректором ИА ТАСС назначили Андрея Кондрашова. На этом посту он сменил Сергея Михайлова, который ушел по собственному желанию после 11 лет работы. Кондрашов ранее работал первым заместителем гендиректора ВГТРК, где курировал информационное направление холдинга.