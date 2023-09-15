Мишустин назначил нового руководителя Росавиации Дмитрий Ядров назначен новым руководителем Росавиации

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Дмитрий Ядров

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности главы Росавиации Александра Нерадько и назначил на его место Дмитрия Ядрова, сообщает пресс-служба правительства РФ. Соответствующее распоряжение уже подписано. Отмечается, что Дмитрий Ядров занимал разные должности в Государственной корпорации по организации воздушного движения в РФ, а в 2019 году перешел в Росавиацию, где координировал организацию использования воздушного движения.

Новым руководителем Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) стал Дмитрий Ядров, — говорится в сообщении.

Александр Нерадько занимал должность главы Росавиации с декабря 2009 года. До этого он был первым заместителем министра транспорта России и руководителем Государственной службы гражданской авиации. Кроме того, Нерадько руководил Ространснадзором и Росаэронавигацией.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров ранее заявил, что первый зампред ВТБ Андрей Пучков был назначен на новую должность. Он стал генеральным директором АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК). Мантуров выразил надежду на то, что богатый опыт Пучкова поможет стабилизации состояния крупнейшего государственного судостроительного холдинга.