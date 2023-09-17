Стало известно, какую госдолжность может занять Рогозин «Ведомости»: Рогозин может стать сенатором от Запорожской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Рогозин

Экс-директор Роскосмоса и глава военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин оказался среди претендентов на место в Совфеде, сообщают «Ведомости», ссылаясь на три источника, близкие к администрации президента России. По информации издания, в верхней палате парламента Рогозин будет представлять Запорожскую область.

Он может стать сенатором от главы региона. В таком случае нынешний сенатор Дмитрий Ворона может быть делегирован от заксобрания региона, поскольку он был в списках «Единой России» на выборах, — рассказал собеседник журналистов.

Он отметил, что Рогозин фигура известная, потому его появление в Совфеде было бы оправданным. Более того, источник не исключил, что в дальнейшем Рогозин может «пойти на вырост».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности главы Росавиации Александра Нерадько и назначил на его место Дмитрия Ядрова. Новый председатель занимал разные должности в Государственной корпорации по организации воздушного движения в РФ, а в 2019 году перешел в Росавиацию, где координировал организацию использования воздушного движения. Нерадько, как стало известно, займет должность вице-президента «Норникеля».