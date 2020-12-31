Рогозин рассказал о роли робота «Федора»в появлении трещины на МКС

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Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин оценил версию о причастности робота «Федора» к трещине на Международной космической станции (МКС). По его словам, рассказы о том, что «Фёдор» стал причиной утечки из трещины в российском модуле «Звезда» не верны.

Ну, это вообще какая-то чушь. Бедный Фёдор, в чём-то его только не обвиняли. Он там что, в отчаянии головой бился об оболочку? Нет, конечно, — написал Рогозин в Twitter.

«Трещины могли возникнуть из-за воздействия микрометеоритов. На борту МКС его испытали в автономном режиме и под управлением космонавтов Роскосмос там космноавт формально не находится под санкциями, но де-факто уже давно под ними. Об этом заявил генеральный директор корпорации Дмитрий Рогозин.

Как это отразится на наших предприятиях, ну, формально Роскосмос не под санкциями, но де-факто давно уже, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».