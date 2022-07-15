«Справился с задачей»: академик РАН поддержал Рогозина после отставки Академик РАН Каторгин поддержал Рогозина после отставки с должности главы «Роскосмоса»

Фото: Роскосмос

Дмитрий Рогозин

Создатель двигателя РД-180, академик РАН Борис Каторгин поддержал отправленного в отставку с должности главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. В разговоре с NEWS.ru ученый заявил, что Рогозину удалось «исправить ситуацию» в сложное для госкорпорации время.

В условиях, в которые он (Дмитрий Рогозин. — NEWS.ru) попал сначала, когда дела были не очень хорошие, он ситуацию исправил, надо отдать ему должное, молодец. Он со своей задачей справился, — заявил Каторгин.

Напомним, что Рогозин руководил «Роскосмосом» четыре года, с 24 мая 2018 года по 15 июля 2022 года. Каторгин также высказался в положительном ключе о новом главе госкорпорации, бывшем вице-премьере РФ Юрии Борисове.

Борисов — технарь, знающий человек. Много слышал о нем положительных отзывов, — заключил ученый.

Борисов был первым зампредседателя военно-промышленной комиссии, зампредседателя правительства по вопросам ОПК. За время его работы в оборонном комплексе на вооружение поступили танк «Армата», боевые платформы «Бумеранг» и «Курганец», также активно развивались разработки беспилотных систем и систем РЭБ.

Ранее российский глава Владимир Путин освободил Рогозина от должности гендиректора Роскосмоса. Его место займет Борисов, ранее снятый с поста вице-премьера.