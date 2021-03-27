Рогозин счёл губительной для Земли идею Маска бомбить Марс

https://static.news.ru/photo/f6e2ce22-8efa-11eb-9387-96000091f725_660.jpg Фото: Global Look Press

Желающие терраформировать (сделать пригодным для жизни) Марс или иные планеты, понимают, что это лишь предлог для размещения в космосе ядерного оружия. Если таковое пригодится, то только для «терраформирования» Земли, причём навсегда, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале, имея в виду губительные для Земли последствия применения атомных бомб.

Таким образом он отреагировал на идею руководителя компании SpaceX Илона Маска освоить Марс с помощью сброса в нескольких районах Красной планеты термоядерных зарядов. Предприниматель выдвинул данную теорию несколько лет назад.

Накануне международная группа учёных и архитекторов создала первый проект города на Марсе. Его назвали Нюва в честь древнекитайской богини, сотворившей «все вещи на Земле».

Проект появился в Instagram архитектурного бюро Abibo. Его основатель Альфредо Муньос сообщил подробности устройства первого внеземного города. Он уверен, что строить подобное сооружение лучше в скале, которая защитит переселенцев от атмосферного давления и радиации. Город будет выглядеть как набор герметичных построек купольного типа. Кислород внутри купола будут вырабатывать деревья и другие растения, которые посадят поселенцы, а энергию они получат от солнечных батарей.

Ранее NEWS.ru писал, что космический аппарат Trace Gas Orbiter миссии ExoMars 2016, запущенный совместными усилиями России и Евросоюза, снял гигантские смерчи на поверхности Марса. Фотографию этого явления опубликовал Роскосмос.