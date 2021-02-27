Фото гигантских смерчей Марса попало в Сеть

https://static.news.ru/photo/426d0afa-7917-11eb-a50b-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Космический аппарат Trace Gas Orbiter миссии ExoMars 2016, запущенный совместными усилиями России и Евросоюза, снял гигантские смерчи на поверхности Марса. Фотографию этого явления опубликовал Роскосмос.

Гигантские смерчи — пылевые вихри — постоянное явление на поверхности Марса, — говорится на сайте госкорпорации.

На фотографии видны два вихря, которые двигаются по дну 70-километрового кратера в южном полушарии Красной планеты. После себя они оставляют тёмную полосу. Один из них движется со скоростью 8 м/с, а другой — 4 м/с.

Марсианские пылевые вихри формируются во многом так же, как и на Земле. <...> Марсианские смерчи, однако, гораздо крупнее своих земных «собратьев» — на Красной планете они могут достигать восьми километров в высоту, оставляя после себя следы шириной от десятков до сотен километров, — отметили в Роскосмосе.

Там добавили, что огромные размеры вихрей позволяют им поднимать пыль высоко в атмосферу планеты.

roscosmos.ru

Ранее Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США выложило в Сеть аудиозапись со звуками с поверхности Марса. Она сделана ровером Perseverance после посадки на Красную планету. На записи NASA, размещённой в Twitter-аккаунте, который ведут от имени Perseverance, слышен тихий треск и сильный гул, возможно, от порывов ветра.

Пятый марсоход в истории NASA, который совершил посадку на планету 18 февраля, оснащён семью научными инструментами для изучения строения и геологии Марса. Сразу после посадки он начал передавать на Землю чёрно-белые фотографии его поверхности, писал NEWS.ru.