Международная группа учёных и архитекторов создала первый проект города на Марсе. Его назвали Нюва в честь древнекитайской богини, сотворившей «все вещи на Земле».

Проект появился в Instagram архитектурного бюро Abibo. Его основатель Альфредо Муньос сообщил подробности устройства первого внеземного города.

Он уверен,что строить подобное сооружение лучше в скале, которая защитит переселенцев от атмосферного давления и радиации.

Город будет выглядеть как набор герметичных построек купольного типа. Кислород внутри купола будут вырабатывать деревья и другие растения, которые посадят поселенцы, а энергию они получат от солнечных батарей.

Первые поселенцы столкнутся с проблемами, которые специфичны именно для Марса. Одной из них станет гравитация, которая в три раза слабее, чем на Земле, — отметил Муньос в беседе с Euronews .

Он подчеркнул, что весь функционал в городе проработан с учётом всех имеющихся у человечества знаний о Марсе. Строить его будут из материала, который есть на красной планете. Если там всё-таки найдут воду, то из неё можно добыть углерод, а с помощью него получить сталь.

Ранее NEWS.ru писал, что космический аппарат Trace Gas Orbiter миссии ExoMars 2016, запущенный совместными усилиями России и Евросоюза, снял гигантские смерчи на поверхности Марса. Фотографию этого явления опубликовал Роскосмос.