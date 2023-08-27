Рогозин заявил о массовом применении ВСУ нового типа боеприпасов в зоне СВО Рогозин: ВСУ начали массово применять корректируемые авиабомбы в зоне СВО

Фото: AP/ТАСС

ВСУ начали массово применять в зоне СВО корректируемые авиабомбы, сообщил ТАСС экс-глава Роскосмоса, руководитель военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин. По его словам, это снаряды типа Joint Direct Attack Munition (JDAM), их сбрасывают на расстоянии 40–75 км от цели.

Из нового — начало массового применения противником корректируемых авиабомб, — сказал Рогозин.

Ранее стало известно, что украинские военные начали разбирать поставленные США кассетные боеприпасы, чтобы использовать суббоеприпасы в них в качестве снарядов для беспилотников. Недавно в соцсетях распространилось видео, на котором бойцы ВСУ разрезают кассетную бомбу, чтобы приспособить размещенные в ней снаряды меньшего калибра для сброса с небольших дронов.

Где именно был снят ролик с инструкцией по перепрофилированию кассетной бомбы под БПЛА, не уточняется. По косвенным признакам журналисты предположили, что на кадрах запечатлены бойцы подразделения «Ахиллес» 92-й механизированной бригады ВСУ. Суббоеприпасы M483A1 имеют двойное назначение, поскольку могут пробивать бронь толщиной до 7 см, при этом заряд находится в кожухе, предназначенном для разлета осколков, поражающих небронированные цели.