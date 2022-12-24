Стало известно о состоянии попавшего под обстрел в ДНР Рогозина ТАСС: у Рогозина диагностировали контузию и осколочное ранение выше правой лопатки

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Дмитрий Рогозин

Экс-глава госкорпорации «Роскосмос», глава группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин получил контузию в результате обстрела гостиницы в Донецке, рассказал в беседе с ТАСС его помощник. У политика также зафиксировано проникающее ранение выше правой лопатки металлическим осколком.

У Дмитрия Олеговича проникающее ранение — металлический осколок размером 8 на 6 мм вошел выше правой лопатки недалеко от позвоночника. Чудом не задел легкое. Кроме того, у Дмитрия Олеговича контузия. Никаких других ранений нет, — сказал собеседник агентства.

Гостиницу на окраине Донецка, где в последние дни проживала группа военных советников во главе с Рогозиным, ВСУ обстреляли в ночь на 22 декабря. Экс-глава Роскосмоса был госпитализирован с ранением в спину.

Он рассказал, что в него попал осколок, который прошел в опасной близости от позвоночника. По словам Рогозина, угрозы для его жизни нет. Он добавил, что врачи решили пока не извлекать застрявший в позвоночнике осколок мины.

Ранее стало известно, что самолет с бывшим главой Роскосмоса на борту не мог вылететь в Москву из Ростова-на-Дону. Telegram-канал Don Mash сообщил, что Рогозин ходит и разговаривает, однако его состояние оценивается медиками как тяжелое.