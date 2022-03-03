«Пусть летают на своих мётлах»: Рогозин о прекращении сотрудничества с США

В ответ на американские санкции Роскосмос не будет больше поставлять ракетные двигатели в США и сосредоточится на создании спутников двойного назначения, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. Он добавил, что будет прекращено и сотрудничество с Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) по экспериментам на МКС, передаёт ТАСС.

Пусть летают на своих мётлах. Мы будем делать акцент на то, что все космические аппараты, которые будут в ближайшее время созданы Россией, будут иметь двойное назначение с учётом тех условий, в которых находится наша страна, — высказался Рогозин.

Он добавил, что Россия при этом не будет обслуживать оставшиеся у США 24 двигателя РД-180 (производство НПО «Энергомаш»).

Ранее Рогозин рассказал, что Роскосмос в ответ на санкции ЕС приостанавливает сотрудничество с европейскими партнёрами по запускам с космодрома Куру во Французской Гвиане. В настоящее время решается вопрос о вывозе 87 россиян, которые там находятся.

Ранее представитель NASA заявил, что ведомство продолжает сотрудничать с Роскосмосом, несмотря на ограничительные меры из-за ситуации с Украиной. По его словам, новые меры контроля экспорта позволяют США и России продолжить сотрудничество в гражданской космической области.