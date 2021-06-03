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Рогозин рассказал свой любимый анекдот про космос

09:30, 04 июня 2021
Дмитрий Рогозин Дмитрий Рогозин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал журналистам свой любимый анекдот про космос. Он посвящён полёту советского космонавта Юрия Гагарина. Об этом пишет URA.RU.

Сюжет заключается в том, что космонавт возвращается на Землю, где его приглашают на приём к правительству. Гагарин сидит между Никитой Хрущёвым и патриархом.

Никита Сергеевич говорит ему: «Юра, ты там был, ты там что-то видел?» Тот: «Угу». «Юра! Никому не рассказывай». Святейший: «Юра, ты там был, ты там что-то видел?». Тот: «Неа». «Юра! Никому не рассказывай», — сказал Рогозин.

Он отметил, что этот анекдот ему очень нравится. Также глава Роскосмоса добавил, что раньше знал много таких юмористических историй, однако в текущем году ему не до шуток, так как много работы.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что попросит нового главу NASA Билла Нельсона ходатайствовать перед президентом США Джо Байденом о прекращении санкционного режима в отношении предприятий России.

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