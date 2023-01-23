Рогозин рассказал, когда вернется в Донбасс Рогозин заявил, что вернется в Донбасс до конца января с «пополнением»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Рогозин

Экс-глава Роскосмоса, руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин сообщил о планах вернуться в Донбасс, передает РИА Новости. По его словам, это может произойти уже в конце января, когда закончатся все процедуры, связанные с его лечением после ранения.

Я собираюсь вернуться до конца января обратно с пополнением, с моими товарищами. И мы продолжим свою деятельность, — сказал Рогозин.

Он добавил, что полученное им ранение было тяжелым. По его словам, боеприпас вошел в плечо и «воткнулся» в районе пятого-шестого шейного позвонка. Извлечь осколок оказалось достаточно сложно, однако сейчас все позади и организм уже почти восстановился, отметил Рогозин.

24 декабря после попадания ракеты в гостиницу на окраине Донецка, где проживала группа военных советников во главе с Рогозиным, экс-глава Роскосмоса был доставлен в госпиталь в Московском регионе.

Позднее Рогозин отправил послу Франции в РФ Пьеру Леви осколок от снаряда гаубицы Caesar, который извлекли из его тела. Он попросил Леви передать осколок президенту Франции Эммануэлю Макрону, а также сказать ему, что «никто не избежит ответственности за военные преступления Франции, США, Великобритании, Германии и других стран НАТО в Донбассе».