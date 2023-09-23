Стал известен фронт работ Рогозина на посту сенатора от Запорожской области Цеков: Рогозин займется экономикой и интеграцией Запорожской области в состав РФ

Фото: Roscosmos

Дмитрий Рогозин

Назначенный сенатором от Запорожской области Дмитрий Рогозин займется проблемами экономики региона и вопросами интеграции нового субъекта РФ в состав страны, рассказал NEWS.ru член Совфеда от Крыма Сергей Цеков. Он отметил, что фронт работ Рогозина включает вопросы, связанные с СВО.

Это все проблемы, связанные с интеграцией Запорожской области в состав России. Надо запускать экономику в полной мере. Она уже неплохо запущена. Надо помогать. Конечно, вопросы СВО тоже будут в его внимании. Работы много. Повседневная жизнь Запорожской области подскажет, какие решения нужно будет инициировать. Рогозин — очень опытный человек, вхож во все кабинеты, может помочь решить тот или иной вопрос, — подчеркнул Цеков.

Ранее Рогозина назначили сенатором от Запорожской области. Он заявил, что готов защищать интересы региона в Совете Федерации.

О том, что Рогозин может занять эту должность, СМИ сообщили 17 сентября. Один из источников не исключил, что в дальнейшем Рогозин может «пойти на вырост».

В декабре 2022 года экс-глава Роскосмоса получил ранение при обстреле гостиницы в Донецке. Для удара ВСУ использовали 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку CAESAR французского производства.