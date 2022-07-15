«Судя по аватарке, ты п****»: как Рогозин задавал жару в Twitter

Фото: NASA/via Globallookpress.com

Дмитрий Рогозин

Президент России Владимир Путин освободил от должности генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина. На его место назначен Юрий Борисов, ранее занимавший пост вице-премьера правительства. NEWS.ru сделал подборку самых смешных и запомнившихся высказываний и постов Рогозина в соцсетях в бытность главой госкорпорации.

31 марта 2022 года Рогозин сообщил в Telegram-канале, что будет скучать по «танцам яичек» в программе телеведущей Елены Малышевой после сообщений СМИ о том, что она уехала в США к внукам. Впоследствии глава Роскосмоса удалил свой пост.

Малышева всё. Марс больше нас не атакует. Будем скучать по её танцам яичек и женщине-члену. Сумасшедший дом целыми палатами переезжает в США, — написал глава госкорпорации.

Рогозин не раз вступал в соцсетях в словесный батл с американским миллиардером Илоном Маском. Однажды он ответил предпринимателю, вызвавшему президента России Владимира Путина на поединок, цитатой из «Сказки о попе и работнике его Балде» Александра Пушкина.

Глава Роскосмоса в шутку обещал запустить КамАЗ на ракете-носителе «Ангара-А5» за Tesla с космодрома Плесецк.

КамАЗ отправим за Tesla, — написал он в Twitter.

Рогозин как-то заявил, что в ответ на американские санкции Роскосмос не будет больше поставлять ракетные двигатели в США и сосредоточится на создании спутников двойного назначения. Он добавил, что будет прекращено и сотрудничество с Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) по экспериментам на МКС.

Пусть летают на своих метлах. Мы будем делать акцент на то, что все космические аппараты, которые будут в ближайшее время созданы Россией, будут иметь двойное назначение с учётом тех условий, в которых находится наша страна, — подчеркнул глава госкорпорации.

Рогозин неоднократно подвергал критике деятельность НАТО и расширение блока на восток. Однажды он сравнил Североатлантический альянс с обезьянами бандерлогами из книги английского писателя Редьярда Киплинга «Маугли». Фрагмент одноименного мультфильма он опубликовал в своем Telegram-канале.

В подписи к видео Рогозин привел слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, заявившего, что рекордное продвижение Альянса на восток началось в 2014 году. Его целью стало сдерживание России.

Однажды глава Роскосмоса рассказал журналистам свой любимый анекдот про космос. Он посвящен полету советского космонавта Юрия Гагарина. Сюжет заключается в том, что космонавт возвращается на Землю, где его приглашают на прием к правительству. Гагарин сидит между Никитой Хрущевым и патриархом.

Никита Сергеевич говорит ему: «Юра, ты там был, ты там что-то видел?» Тот: «Угу». «Юра! Никому не рассказывай». Святейший: «Юра, ты там был, ты там что-то видел?». Тот: «Неа». «Юра! Никому не рассказывай», — сказал Рогозин.

Рассуждая о российских космонавтах, Рогозин сообщил, что у них не возникнет проблем со скафандрами при выходе в открытый космос. Таким образом он ответил на сообщения СМИ, что космонавтам нужны новые скафандры, но контракт на их изготовление не заключен.

«Звезда» (НПП «Звезда») не входит в периметр Роскосмоса, но как вы можете догадаться, космонавты без скафандров не останутся и в открытый космос в трусах не выйдут, — отметил он.

Глава Роскосмоса ранее заявил, что такса Николас, участвовавшая в экспериментах с жидкостным дыханием, чувствует себя великолепно. Эксперимент с собакой был показан 19 декабря 2017 года. Тогдашний вице-премьер Рогозин познакомил президента Сербии Александра Вучича с разработками Фонда перспективных исследований, среди них была жидкость, которой можно дышать. Для доказательства этого таксу погрузили в колбу с жидкостью, что вызвало критику в обществе.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Дмитрий Рогозин

Она жива-здорова, такса, на мотоцикле катается, — заявил он.

1 января 2020 года глава Роскосмоса оценил версию о причастности робота «Федора» к возникновению трещины на Международной космической станции. По его словам, рассказы о том, что «Федор» стал причиной утечки из трещины в российском модуле «Звезда», не верны.

Ну, это вообще какая-то чушь. Бедный «Федор», в чём-то его только не обвиняли. Он там что, в отчаянии головой бился об оболочку? Нет, конечно, — отметил Рогозин.

Однажды глава Роскосмоса оскорбил одного из пользователей соцсети Twitter. Глава госкорпорации опубликовал пост, касающийся компрометирующих электронных писем, которые были найдены на потерянном ноутбуке сына президента США Джо Байдена Хантера. Этот твит прокомментировал некий молодой человек, заявивший, что на Рогозина «компромата чуть побольше».

Судя по аватарке, ты п****, — ответил ему глава Роскосмоса.

Позднее этот твит был удален.