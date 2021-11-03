ОНК проверит информацию об издевательствах над Навальным в колонии

Владимирская Общественная наблюдательная комиссия планирует проверить информацию об издевательствах над Алексеем Навальным в колонии. Об этом сообщила член ОНК Юлия Маркина, передаёт «Подъём». Ранее несколько заключённых, сидевших вместе с оппозиционером, рассказали об условиях его содержания.

Скорее всего, будет проверка. Но пока никакой информации насчёт этого нет. Председатель это инициирует, — рассказала она.

По словам бывших заключённых ИК-2 в Покрове, для оппозиционера создали специальный отряд, в котором все были проинструктированы не разговаривать с ним и фиксировать каждое его действие. Сюжет об этом появился в эфире телеканала «Дождь» (признан властями РФ иноганетом).

Кроме того, из их рассказов следует, что администрация колонии устраивает провокации в отношении Навального. Например, во время его голодовки специально жарили колбасу, а после его возвращения из больницы не давали спать. Рядом с ним также положили заключённого, который якобы болел открытой формой туберкулёза. В день рождения оппозиционера показали фильм о якобы гомосексуальности Навального с целью скомпрометировать его и понизить его статус среди осуждённых.

Ранее стало известно, что правозащитный проект Gulagu.net получил новые видео с пытками ещё в четырёх колониях России. До этого правозащитники заявили о наличии у них более 40 гигабайтов видео, документов и фотографий, на которых заключённые, сотрудничающие с ФСБ и ФСИН, пытают и насилуют других осуждённых в Саратовской туберкулёзной больнице ФСИН.