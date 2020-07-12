Оксана Пушкина предложила реформировать службу опеки и попечительства

https://static.news.ru/photo/d394acbe-c44e-11ea-8f34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина поддержала инициативу об ограничении практики внесудебного изъятия детей из семьи и призвала реформировать службу опеки.

Как сообщает НСН, Пушкина положительно оценила проект законопроекта об ограничении изъятия детей из семьи, согласно которому забрать ребенка из семьи можно будет только по решению суда. Авторами инициативы стали сопредседатели рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Они считают, что вмешательство государства в дела семьи нужно минимизировать.

Но усложнение процедуры внесудебного изъятия ребенка не станет гарантией отсутствия злоупотреблений со стороны профильной службы — опеки и попечительства, — заявила депутат.

По её словам, службу давно пора кардинально реформировать, поскольку накопилось уже много историй о бездействии или незаконных действиях опеки. Кроме того, необходимо что-то делать с кадровым составом службы, в которую должны прийти профессиональные психологи, юристы, которые могут, а главное, хотят работать 24 часа 7 дней в неделю с проблемными семьями.

Как писал NEWS.ru, Пушкина считает, что служба опеки в РФ не может эффективно работать в том виде, в котором она действует сейчас. Депутат отметила, что в документах до сих пор не прописали чётких оснований для изъятия детей из семьи.