Оксана Пушкина предложила реформировать службу опеки и попечительства

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина поддержала инициативу об ограничении практики внесудебного изъятия детей из семьи и призвала реформировать службу опеки.
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Но усложнение процедуры внесудебного изъятия ребенка не станет гарантией отсутствия злоупотреблений со стороны профильной службы — опеки и попечительства, — заявила депутат.
По её словам, службу давно пора кардинально реформировать, поскольку накопилось уже много историй о бездействии или незаконных действиях опеки. Кроме того, необходимо что-то делать с кадровым составом службы, в которую должны прийти профессиональные психологи, юристы, которые могут, а главное, хотят работать 24 часа 7 дней в неделю с проблемными семьями.
Как писал NEWS.ru, Пушкина считает, что служба опеки в РФ не может эффективно работать в том виде, в котором она действует сейчас. Депутат отметила, что в документах до сих пор не прописали чётких оснований для изъятия детей из семьи.
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