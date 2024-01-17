Обойдемся без «Боингов»? На чем будут летать россияне в скором будущем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МС-21-310

Россия намерена потратить сотни миллиардов рублей на приобретение новых самолетов SSJ-New, МС-21-310, Ту-214, Ил-114-300 и Ил-96-300 для нужд гражданской авиации. Всего, как заявили в правительстве, речь идет о 600 машинах, которые должны поставить авиаперевозчикам до 2030 года. NEWS.ru узнал детали проекта и выяснил, что известно о марках новых отечественных воздушных судов, про которые идет речь в программе, их особенностях и перспективах.

Сколько самолетов закупит государство

Правительство РФ пообещало построить 600 «полностью отечественных» самолетов до 2030 года, то есть по 100 машин в год. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. По его словам, кабмин утвердил «комплексную программу по расширению производства воздушных судов, двигателей, приборов и соответствующих агрегатов». Новый инвестпроект будет профинансирован за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), информирует пресс-служба правительства. На реализацию программы «на возвратной основе» планируется привлечь более 280 млрд рублей.

Российским авиаперевозчикам к 2030 году планируется передать 142 самолета SSJ-New, 270 — МС-21-310, 70 — Ил-114-300, 115 — Ту-214 и 12 — Ил-96-300, обещают в правительстве.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ил-114-300

Стоимость всех самолетов достигнет 175,4 млрд рублей. 100% этой суммы будет привлечено из Фонда национального благосостояния.

Что известно про Ту-214

Ту-214 — входит в семейство советского среднемагистрального узкофюзеляжного самолета Ту-204, который на рубеже 1980–1990-х годов был разработан в ОКБ Туполева для замены Ту-154. Последняя модель, по словам авиаконструктора Вадима Лукашевича, была «неэкономичной в эксплуатации по сравнению с Boeing и Airbus». Как подчеркнул собеседник NEWS.ru, это проблема вообще всех самолетов из СССР, которые «были хорошими, но прожорливыми по сравнению с импортными аналогами».

Наиболее массово Ту-214 производился в 2001–2020 годах. О возрождении выпуска уже после начала спецоперации на Украине и введения в отношении РФ международных санкций заявил глава Ростеха Сергей Чемезов. В год таких бортов должно выпускаться по 10 штук, обещал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

В семейство Ту-204/214 входят пассажирские грузовые и специальные модификации. Они производятся на предприятиях в Ульяновске и Казани. У них также имеются некоторые проблемы, например три члена экипажа, в связи с чем «Аэрофлот» просил переделать модель под двух пилотов, а также повышенный расход топлива и длительный ремонт.

Однако, как заявил NEWS.ru заслуженный пилот РФ Юрий Сытник, Ту-214 способен конкурировать с Airbus 321, Boeing 737, Boeing 700 и Boeing 800.

«Ту-214 вполне соответствует современному мировому уровню самолетостроения. Он не превосходит Boeing или Airbus, но лучше любого китайского продукта. В мире никто такого кластера самолетов не делает. Нормальная машина, которая может эксплуатироваться 15–20, а может, и 30 лет. Если поставят новую авионику, двигатели, Ту-214 займет очень порядочное место среди таких монстров, как Boeing и Airbus», — полагает пилот, добавив, что стоимость отечественного самолета «в разы меньше, чем Airbus и Boeing».

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Генеральный директор АО «Ильюшин Финанс Ко.»Михаил Подхватилин и заместитель генерального директора по управлению флотом АО «Ред Вингс» Екатерина Рухлова во время приемки самолета Ту-214

Также Сытник отметил, что Ту-214 может выполнять не только внутренние, но и зарубежные рейсы. По словам летчика, в этом у самолета есть преимущество, поскольку эксплуатируемые отечественными авиакомпаниями Airbus и Boeing могут быть арестованы за пределами РФ.

Чем SSJ-New отличается от SSJ-100

SSJ-New — это среднемагистральный узкофюзеляжный самолет компании «Гражданские самолеты Сухого». Модель позиционируется как новая версия Superjet 100 (SSJ-100), предусматривается, что SSJ-New будет построен с максимальным замещением иностранных комплектующих на российские.

Самолет будет оборудован двумя отечественными двигателями ПД-8. Однако комплексные испытания машины с этими моторами только запланированы на перспективу. Машины собирают на заводе в Комсомольске-на-Амуре, где экспериментальный экземпляр совершил первый полет в августе 2023 года.

Опрошенные NEWS.ru эксперты сходятся во мнении, что обновленный самолет ориентирован на «внутреннее пользование». Пилот Юрий Сытник полагает, что новая версия Superjet будет востребована на внутреннем рынке, а российская промышленность осилит его производство. По данным Сытника, в 2024 году в России выпустят 20 обновленных SSJ, «которыми можно укомплектовать целую авиакомпанию». При этом он признал, что за рубежом самолет не будет востребован, поскольку «очень дорогой и по такой цене никому не нужен».

Бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в беседе с NEWS.ru рассказывал про плюсы и минусы предшественника SSJ-New. По его словам, Superjet 100 хоть и «хорошо спроектирован», но «стоит дороже аналогичных зарубежных моделей в полтора-два раза».

Из-за проблем со снабжением запчастями, по мнению авиастроителя, зарубежные эксплуатанты либо отказываются от Superjet, либо прибегают к каннибализации, то есть разбору на запчасти для других машин. К тому же у Superjet 100 достаточно специфический двигатель, который производят во Франции.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Планер импортозамещенной версии Superjet 100 (SSJ-New) в испытательном корпусе Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина

Станет ли МС-21 конкурентом Boeing и Airbus

МС-21 — среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Разрабатывается корпорацией «Яковлев» совместно с входящим в её состав ОКБ Яковлева, сборка ведется на Иркутском авиазаводе. Серийное производство предполагалось начать в 2017 году, но сроки неоднократно переносились, и, по последним данным, первая партия машин будет поставлена авиакомпаниям в конце 2024 года.

Летом 2023 года «Коммерсант» писал, что «Россия построила едва ли не самый дорогой самолет в этом классе», добавляя, что, скорее всего, МС-21 будет стоить дороже, чем Airbus A320/А321, а также Boeing 737-800 и MAX. Однако в беседе с NEWS.ru главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров выразил сомнение в этом. По его мнению, «МС-21 существенно дешевле зарубежных аналогов, а то, что говорят [источники издания], — неточная информация».

По словам Гусарова, среднемагистральный самолет «находится в самой востребованной рыночной нише». По своим техническим характеристикам МС-21 «практически ничем не уступает самым передовым западным самолетам».

«Он спроектирован с нуля в XXI веке на основе самых современных достижений авиастроения, в то время как Boeing и Airbus в этом сегменте — это разработки 40-летней давности, которые постоянно модифицируются и практически уже дошли до модернизационных пределов. МС-21 даже круче, потому что в его конструкцию, материалы и технологию производства заложено все самое передовое. И у него еще большая модернизационная перспектива», — уверен Роман Гусаров.

Также он добавил, что у МС-21 отечественный двигатель пятого поколения ПД-14, разработанный специально для этой модели самолета. Мотор уже сертифицирован и находится в серийном производстве, и это ключевой момент, который отвечает на вопрос об импортонезависимости, поскольку, по словам Гусарова, «заместить самолет без двигателя невозможно».

Остальные компоненты разрабатывались в России, но, как отмечает авиаэксперт, в процессе разработки «предполагалось, что в них будут использоваться западные комплектующие».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru МС-21-300

По мнению авиаконструктора Вадима Лукашевича, если МС-21 будет удачным, он станет востребованным не только в РФ, но и на мировом рынке. А если окажется хуже аналогов, то «так и останется в России», и когда иностранные производители вернутся на отечественный рынок, их продукция просто выдавит МС-21, как это было с советскими Ту-154, добавил эксперт.

Новая жизнь советских Ил-96 и Ил-114

Ил-114 — это ближнемагистральный пассажирский самолет на 68 пассажиров, предназначенный в основном для региональных полетов на замену устаревшим Ан-24. Был разработан в 1980-е и выпускался с 1990 по 2012 год в Ташкенте.

В 2014 году президент РФ Владимир Путин поручил запустить программу Ил-114-300 для региональных пассажирских перевозок, особенно в субъектах Дальнего Востока и Сибири. Впоследствии стало известно, что сборку опытного экземпляра планируют закончить к лету 2019 года, а летные испытания намечены на 2020-й — в конце года в подмосковном Жуковском первый полет совершил борт с новыми отечественными двигателями. Также планировалось, что серийное производство будет запущено в 2023 году. В эти сроки Объединенная авиастроительная корпорация не уложилась, но на то были объективные причины. Одна из них — расследование аварии военно-транспортного Ил-112В с аналогичным двигателем.

По мнению Вадима Лукашевича, Ил-114 следует запустить в производство. Он признал, что страна много «потеряла в авиации», поэтому «ради наработки компетенций стоит воспроизвести лучшие советские образцы», поскольку «ничего другого в отечественной наработке сейчас нет, а покупать самолеты за рубежом неудобно из-за международных санкций». Также авиаконструктор подчеркнул, что региональный самолет очень нужен России, но на то, чтобы развернуть его серийное производство, уйдут годы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ил-114

Ил-96 так же, как и предыдущая марка, не новая разработка отечественного авиапрома. Он был создан в 1980-е и стал первым отечественным дальнемагистральным широкофюзеляжным самолетом с четырьмя двигателями. Борт может вмещать более 400 пассажиров и летать на расстояние до 9000 километров. Серийно производится с 1993 года в Воронеже, с 2011-го — не более одного экземпляра в год.

«Хороший самолет, но не окупится»

В марте 2022 года глава Ростеха Сергей Чемезов заявил о необходимости возобновления серийного производства дальнемагистрального Ил-96 и среднемагистрального Ту-2014/214. Позднее он говорил, что на повестке — разработка варианта Ил-96 с двумя двигателями. По его словам, такое воздушное судно будет использоваться для транспортной авиации.

По мнению пилота Юрия Сытника, Ил-96 является устаревшей моделью, поскольку двигатели в нем начали выпускать больше 30 лет назад. При этом он уверен, что по авионике этот самолет не уступает Airbus. Авиаконструктор Вадим Лукашевич в беседе с NEWS.ru заявлял, что Ил-96-300 является единственным дальнемагистральным самолетом, который попадает в нишу Airbus A330 и A340, а также Boeing 777 и Boeing 747. Также он напомнил про новую модель Ил-96-400, у которой «возникла проблема с двигателями».

Осенью 2023 года модернизированный вариант Ил-96-400М совершил первый полет. Как заявлял по этому поводу вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров, эта модель сохранила «высокие показатели Ил-96-300», а также получила «новые эксплуатационные и транспортные возможности».

«В дальнейшем новое судно позволит развивать и совершенствовать наши компетенции в создании широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов», — отметил Мантуров.

По мнению летчика первого класса Андрея Литвинова, главным минусом Ил-96-400М является наличие четырех двигателей, что неэкономично.

«При модернизации самолет увеличился в размерах на 9,5 метра, двигатели стали более мощными. Дальнемагистральные самолеты Airbus и Boeing с двумя двигателями, а этот с четырьмя, поэтому перерасход топлива. Авиакомпании, которые будут эксплуатировать эти суда, просто вылетят в трубу. Это экономически нецелесообразный самолет», — заявил Литвинов NEWS.ru.

Фото: Нина Падалко/РИА Новости Ил-96-400М

По мнению летчика, без госдотаций авиакомпании не смогут эксплуатировать воздушные суда этой модели. Но при этом он признал, что «как самолет Ил-96 хороший, но в плане экономии — никакой».

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