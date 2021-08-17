«Ил-112В, несомненно, плохо сконструирован»

Под Москвой рухнул опытный образец новейшего лёгкого транспортного самолёта Ил-112В. Погибли все члены экипажа, в том числе Герой России, лётчик-испытатель Николай Куимов. NEWS.ru рассказывает трудную историю создания самолёта, почему многие авиаэксперты недовольны долгостроем и при чём тут сын главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

Ил-112В потерпел крушение на расстоянии в 1,5 км от взлётно-посадочной полосы рядом с Большим Никольским прудом. По предварительным данным, причиной падения стало возгорание одного из двигателей. На опубликованном в Сети видео видно, как его охватило пламя. Борт не сумел дотянуть до полосы.





За штурвалом самолёта был Куимов. Ему помогали лётчик-испытатель Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель Николай Хлудеев.

Ил-112В производят на авиационном заводе «Воронежского акционерного самолётостроительного общества» (ВАСО). Самолёт был создан для замены устаревших Ан-24 и Ан-26. О замене заговорили ещё в первой половине 1990-х годов, а к разработке нового самолёта приступили в начале 2000-х. В 2004 году проект Ил-112В победил в конкурсе Минобороны на разработку лёгкого военно-транспортного самолёта, опередив проекты «МиГ» и конструкторского бюро «Туполев».

Предполагалось, что первый Ил-112 поднимется в воздух в 2006-м, после чего будет производиться по 18 машин в год. Однако из-за проблем с финансированием реализацию проекта поставили на паузу, все сроки сдвинулись на неопределённое время.

В 2013 году Главное командование Военно-воздушных сил представило министру обороны Сергею Шойгу обоснование для возобновления проекта Ил-112В. Через год «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина» сообщил о заключении контракта с Минобороны на разработку самолёта.

Первый полёт Ил-112В состоялся 30 марта 2019 года со взлётно-посадочной полосы аэродрома ВАСО и продлился 45 минут на скорости 250 км/ч. Транспортник совершил испытательный полёт над Воронежем, после чего благополучно приземлился. Тогда экипажем также командовал Куимов. Полётное задание утверждал тогдашний руководитель «Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина», вице-президент Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Алексей Рогозин — сын Дмитрия Рогозина.

После первого испытательного полёта ряд СМИ сообщили о том, что прототип самолёта якобы не соответствует требованиям технического задания из-за превышения собственного веса на две тонны. Из-за этого дефекта могла значительно снизиться максимальная дальность полёта и грузоподъёмность Ил-112В. В «Авиационном комплексе им. С. В. Ильюшина» заявили, что подобные недостатки являются обычными для самолётов в начале испытаний и позже будут устранены.

После испытательного полёта транспортник был помещён в цех ВАСО, где продолжилась его доработка. Сроки второго испытательного полёта неоднократно переносились. Спустя почти два года, 18 марта 2021 года, стало известно о выполнении самолётом наземных пробежек на территории аэродрома.

30 марта возобновились лётные испытания, в ходе которых проверялись режимы работы силовой установки, функционирование основных систем Ил-112В, его устойчивость и управляемость. Полёт продолжался около 30 минут и прошёл в штатном режиме. По словам командира экипажа, полётное задание было выполнено.

UAC/via Globallookpress.com

13 августа первый образец Ил-112В совершил перелёт из Воронежа в подмосковный Жуковский для подготовки к участию в VII Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

В ВАСО NEWS.ru не назвали возможные причины крушения самолёта.

Никакой информации пока не даём до выяснения обстоятельств аварии, — заявили представители предприятия.

В «Авиационном комплексе им. С. В. Ильюшина» комментарий к моменту публикации статьи получить не удалось.

Конструктор самолётов и кандидат технических наук Вадим Лукашевич в беседе с NEWS.ru заявил, что «Ил-112В, несомненно, плохо сконструирован».

Ан-24 и Ан-26 были хорошими самолётами, но они уже слишком старые, их выведут из эксплуатации в ближайший год-два. У Ил-112В более мощные двигатели, при этом меньше полезная нагрузка, что говорит о том, что он плохо спроектирован. Также, согласно разным источникам, он перетяжелён. От трёх до пяти тонн, при том, что он сам весит пять тонн, то есть фактически первый образец несёт сам себя. Снять три тонны веса с каркаса крайне тяжело, поэтому, по-хорошему, его надо перепроектировать, — сказал Лукашевич.

Эксперт добавил, что «ильюшенцы сами признавали, что они набрали молодых, которые так спроектировали». По мнению Лукашевича, это говорит о потере школы проектирования хороших самолётов в России.

К тому же в конце создания самолёта появился сын Рогозина, который не авиатор и ничего в этом деле не понимает. Как я понимаю, по замыслу Дмитрия Рогозина, его сын должен был снять сливки с появления самолёта. Однако когда выяснилось, что машина перетяжелена и не отвечает требованию заказчика — Минобороны, — он оттуда быстро свинтил, — считает эксперт.

Конструктор привёл в качестве примера историю создания истребителя Су-27, который в своё время пришлось полностью переделывать, «зато в итоге мы получили лучший в мире истребитель четвёртого поколения».

Причина ЧП — возгорание двигателя. Надо разбираться, почему не сработала система пожаротушения и прочее. Сейчас разбился опытный образец, и это нормально, хоть и трагично — для этого их и создают. Надо разделять, почему самолёт неудачно создавался и почему он упал сейчас, — объяснил эксперт.

Лукашевич добавил, что в России в настоящее время «буксует» производство сразу нескольких самолётов, например, истребителя пятого поколения Су-57. При этом конструктор подчеркнул, что хотя и существуют некоторые проблемы с пилотами-испытателями, причина трагедии с Ил-112В точно не в этом.